Putin by sa mohol v septembri stretnúť s Kimom vo Vladivostoku

Moskva 4. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin by sa mohol stretnúť so severokórejským vodcom Kim Čong-unom v septembri vo Vladivostoku na Ďalekom východe Ruska. Ďalšie možné lokality a termíny tejto schôdzky sú predmetom rokovaní, informovala v pondelok agentúra RIA Novosti citujúc diplomatické zdroje.



Stretnutie oboch lídrov by sa mohlo zrealizovať popri letnom samite Svetového ekonomického fóra (WEF), ktorý sa bude konať 18.-20. septembra v čínskom meste Tiencin.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov navštívil minulý týždeň Pchjongjang, kde sa stretol s Kimom, ktorého vyzval, aby navštívil Rusko. Podľa agentúry KCNA tu bola dosiahnutá dohoda o uskutočnení rozhovorov na najvyššej úrovni.



Obe strany sa dohodli aj na spolupráci v rozličných oblastiach. Schôdzka Putina s Kimom by sa mala uskutočniť pri príležitosti 70. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Moskvou a Pchjongjangom. Lavrov bol prvým ruským diplomatom, ktorý sa v tomto roku stretol s Kimom.



Lavrov po rokovaní so svojím severokórejským náprotivkom Ri Jong-hoom vyhlásil, že Moskva je pripravená podporiť dohody s Kórejskou ľudovodemokratickou republikou (KĽDR), ktoré budú zohľadňovať záujmy všetkých zainteresovaných strán. Pokiaľ ide o riešenie otázky jadrových zbraní na Kórejskom polostrove, podľa Lavrova nemôže byť úplné, kým sa nezrušia sankcie voči Severnej Kórei.



Lavrovova návšteva sa uskutočnila menej než dva týždne pred plánovaným historickým samitom Kima a amerického prezidenta Donalda Trumpa v Singapure, ktorý sa má konať 12. júna.