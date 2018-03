Putin by sa v roku 1991 pokúsil zabrániť rozpadu Sovietskeho zväzu

Putin to uviedol v piatok na fóre v ruskom meste Kaliningrad v odpovedi na otázku z publika, ktorej udalosti v Rusku by sa najviac snažil predísť.

Moskva 2. marca (TASR) - Ak by ruský prezident Vladimir Putin mohol vrátiť čas, pokúsil by sa zabrániť rozpadu Sovietskeho zväzu, ku ktorému došlo v roku 1991, informovala agentúra AP.



Putin to uviedol v piatok na fóre v ruskom meste Kaliningrad v odpovedi na otázku z publika, ktorej udalosti v Rusku by sa najviac snažil predísť. Podľa ruských spravodajských agentúr bola jeho odpoveď "rozpad Sovietskeho zväzu".



V roku 2005 Putin pritiahol veľkú pozornosť, keď vo výročnom prejave o stave krajiny povedal, že zánik Sovietskeho zväzu bol "najväčšou geopolitickou katastrofou storočia".



Vo štvrtok Vladimir Putin - opäť počas svojho výročného prejavu o stave štátu - oznámil, že Rusko vyvinulo nové jadrové zbrane, vrátane "nepremožiteľnej" strely s plochou dráhou letu. Vyvolalo to obavy z vypuknutia nových pretekov v zbrojení, podobných tým, aké prebiehali za čias studenej vojny.



Rusko nedávno rozmiestnilo v Kaliningradskej oblasti, ruskej exkláve vo východnej Európe hraničiacej s Litvou a Poľskom, ďalšie systémy balistických striel Iskander schopných niesť jadrové hlavice.



Raketa Iskander má vysokú presnosť zásahu a dolet 500 kilometrov, čím je schopná zasiahnuť zariadenia NATO v niekoľkých jeho členských štátoch, ktoré susedia s Ruskom. Môže byť vyzbrojená konvenčnými aj jadrovými hlavicami.