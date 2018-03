Putin: Cestná časť Krymského mosta je takmer dokončená

Putin sa takto vyjadril počas prehliadky Krymského mosta, ktorý ponad Kerčský prieliv spája juhoruský Krasnodarský kraj s polostrovom Krym - ukrajinským územím, ktoré Moskva anektovala v roku 2014.

Moskva 14. marca (TASR) - Časť Krymského mosta určená pre automobilovú dopravu je už takmer dokončená. Oznámil to v stredu ruský prezident Vladimir Putin, ktorý si želá, aby motoristi mohli začať používať most už v lete.



Ako informovala agentúra RIA Novosti, Putin sa poďakoval stavbárom za odvedenú prácu a na otázku, či príde na otvorenie cestnej časti mosta, odvetil, že sa o to pokúsi.



Krymský most začali stavať vo februári 2016. Podľa plánu sa časť pre automobilovú dopravu má otvoriť v roku 2018, železničná časť v roku 2019. Most s dĺžkou 19 kilometrov bude najdlhším v Rusku.