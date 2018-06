Putin chce na návšteve Číny upevniť vojenské i hospodárske vzťahy

Čínsky prezident Si Ťin-pching privítal svojho ruského kolegu s vojenskými poctami v pekinskej Veľkej sále ľudu.

Peking 8. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin pricestoval v piatok do Číny na trojdňovú návštevu zameranú na posilnenie rusko-čínskych hospodárskych a vojenských vzťahov, informuje agentúra DPA.



Putin pred cestou na adresu čínskeho prezidenta povedal, že je preňho "spoľahlivým partnerom a dobrým priateľom" a že Si Ťin-pching je jediným prezidentom, s ktorým oslavoval svoje narodeniny. "Bola to veľmi jednoduchá udalosť," priblížil ruský líder. "Vypili sme pohárik vodky a nakrájali trošku klobásy," dodal.



Ruský prezident sa podľa agentúry AP v úvode návštevy stretol i s premiérom Li Kche-čchiangom. Ten priblížil, že "bilaterálny obchod medzi oboma krajinami by mal tento rok dosiahnuť úroveň 100 miliárd dolárov", a vyjadril presvedčenie, že Čína je pripravená na rozvíjanie spolupráce v tradičných i nových oblastiach ako je i jadrová energetika.



Rusko a Čína majú v záujme posilniť spoluprácu v oblasti energetiky, infraštruktúry, vedeckých výskumov a technológií. Očakáva sa, že lídri v priebehu piatka podpíšu i viaceré obchodné dohody.



Moskva sa v posledných rokoch sústredila na posilňovanie vzťahov s Áziou, keďže jej vzťahy so Západom sa v dôsledku konfliktu s Ukrajinou zhoršili, pripomína DPA.