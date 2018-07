Putin dal Trumpovi loptu, americký senátor by ju radšej skontroloval

Na snímke manželka amerického prezidenta Donalda Trumpa Melania drží v ruke oficiálnu loptu Majstrovstiev sveta vo futbale, ktorú jej manžel dostal do daru od ruského prezidenta Vladimira Putina počas tlačovej konferencie po rokovaní vo fínskej metropole Helsinki 16. júla 2018.

Donald Trump povedal, že loptu dá svojmu 12-ročnému synovi Barronovi.

Helsinki 16. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin priniesol v pondelok na summit s americkým partnerom Donaldom Trumpom v Helsinkách špeciálny darček - futbalovú loptu.



Po tom, ako na spoločnej tlačovej konferencii začal jeden z novinárov používať pri otázke futbalové metafory, Putin vytiahol červeno-bielu loptu a hodil ju Trumpovi. Ten povedal, že ju dá svojmu 12-ročnému synovi Barronovi, a hodil ju manželke Melanii sediacej v prvom rade.



Putinov kritik, americký republikánsky senátor Lindsey Graham, reagoval na Twitteri slovami, že ak by bol na Trumpovom mieste, skontroloval by futbalovú loptu, či v nej nie sú odpočúvacie zariadenia, a nikdy by nedovolil, aby sa dostala cez prah Bieleho domu.



Agentúra AP pripomína, že za organizovanie futbalových majstrovstiev sveta, ktoré sa skočili v nedeľu, sa Rusku dostalo veľa chvály.