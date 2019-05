Putin: Dalajláma nemá zakázaný vstup do Ruska

Čínska vláda vníma dalajlámu ako separatistu, ktorý ohrozuje jednotu štátu, hoci on sám tieto obvinenia popiera.

Moskva 17. mája (TASR) - Tibetský exilový duchovný vodca dalajláma nemá zakázaný vstup do Ruska, vyhlásil vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin. Informovala o tom agentúra TASS.



"Dalajláma nemá zákaz vstupu do Ruska, ale v (našej) krajine nie je mnoho budhistov," povedal Putin na mediálnom fóre v Soči.



Zdôraznil, že ruské úrady nediskriminujú osoby odlišného vierovyznania a že existujú krajiny s veľkou budhistickou populáciou, ktorých "vzťahy s dalajlámom nemožno označiť za dobré".



Čínska vláda vníma dalajlámu ako separatistu, ktorý ohrozuje jednotu štátu, hoci on sám tieto obvinenia popiera. Vlani v novembri navštívil Mongolsko, čo vyvolalo prudkú reakciu zo strany Pekingu. Čínske ministerstvo zahraničných vecí okrem toho požadovalo, aby India prestala používať dalajlámu ako politickú zbraň, pretože to "poškodzuje bilaterálne vzťahy".



Ruský rezort diplomacie predtým oznámil, že návšteva dalajlámu v Rusku nie je možná vzhľadom na "politické motívy" jeho aktivít.



Dalajláma začiatkom apríla podľa tlačovej agentúry AP zopakoval svoje stanovisko, že nezávislosť Tibetu od Číny nežiada. Uprednostnil by "opätovné spojenie" s Čínou za vzájomne prijateľných podmienok.



Na margo budúcnosti Tibetu duchovný vodca dodal, že Číňania a Tibeťania môžu žiť bok po boku, pričom Čína pomáha Tibeťanom ekonomicky a ťaží z ich poznatkov. Dalajláma žije v exile v Indii od neúspešného povstania v Tibete v roku 1959. Čína si na Tibet, ako časť svojho územia, nárokuje už viac ako sedem storočí.