V. Putin: IS je porazený, ale stále má ničivý potenciál a môže udrieť

Moskva 4. apríla (TASR) - Džihádistická organizácia Islamský štát (IS) bola v Sýrii porazená, ale stále má ničivý potenciál a môže zaútočiť kdekoľvek na svete. Uviedol to ruský prezident Vladimir Putin vo svojom posolstve pre účastníkov dvojdňovej Moskovskej konferencie o globálnej bezpečnosti, ktorej siedmy ročník sa v stredu začal v ruskej metropole.



"Napriek svojej vojenskej porážke si táto teroristická skupina zachováva značný deštruktívny potenciál, schopnosť rýchlo meniť taktiku a robiť výpady v rôznych krajinách a regiónoch sveta. Veľké nebezpečenstvo predstavujú aj ostatné extrémistické štruktúry," uviedol podľa agentúry Interfax ruský prezident vo vyhlásení, ktoré prečítal tajomník Rady bezpečnosti Ruskej federácie Nikolaj Patrušev.



Vzhľadom na tieto okolnosti Putin vyzval účastníkov konferencie, aby diskutovali o vytváraní nových foriem viacstrannej spolupráce.



Takéto formy spolupráce podľa neho umožnia zafixovať úspechy, ktoré už boli dosiahnuté v boji proti terorizmu, a zastaviť šírenie tejto hrozby v budúcnosti, uvádza sa v posolstve ruského prezidenta.



Putin sa v stredu v rámci svojej návštevy Turecka stretne v Istanbule s prezidentmi Turecka a Iránu Recepom Tayyipom Erdoganom a Hasanom Rúháním. Ich rozhovor by sa mal týkať aj súčasnej situácie v Sýrii a perspektívy jej vývoja. Kým Rusko a Irán v Sýrii podporujú vládu Bašára Asada a pomáhajú mu v boji proti protivládnym povstalcom, Turecko operuje v severosýrskom pohraničí v snahe obmedziť vplyv sýrskych Kurdov, ktorí sa výrazne angažovali v boji proti IS.