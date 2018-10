V. Putin: Islamský štát zajal v Sýrii takmer 700 rukojemníkov

Ruský prezident v príhovore v letovisku Soči na pobreží Čierneho mora povedal, že medzi rukojemníkmi sa nachádza niekoľko občanov Spojených štátov a európskych krajín.

Soči 19. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok oznámil, že militanti z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) zadržali takmer 700 rukojemníkov v oblasti Sýrie ovládanej silami podporovanými Washingtonom, niektorých z nich zabili a vyhrážali sa zabitím aj ďalších zadržiavaných osôb. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.



Putin v príhovore v letovisku Soči na pobreží Čierneho mora povedal, že medzi rukojemníkmi sa nachádza niekoľko občanov Spojených štátov a európskych krajín. Dodal, že IS rozširuje svoju kontrolu na území na ľavom brehu rieky Eufrat, ovládanom Spojenými štátmi a ich spriaznenými silami.



Putin nespresnil, čo militanti požadujú.



"Dali ultimáta, konkrétne požiadavky, a varovali, že ak ich ultimáta nebudú splnené, popravia každý deň desať ľudí. Predvčerom popravili desať zadržiavaných," uviedol Putin na Valdajskom medzinárodnom diskusnom fóre v Soči.



Ruská tlačová agentúra TASS v stredu vydala správu, že militanti IS zajali okolo 700 rukojemníkov v sýrskej provincii Dajr az-Zaur po tom, čo 13. októbra zaútočili na utečenecký tábor v oblasti ovládanej silami podporovanými Washingtonom.



TASS uviedla, že militanti uniesli okolo 130 rodín a previezli ich do mesta Hadžín.



Armáda USA spochybnila vo Washingtone Putinove tvrdenia.



"Potvrdzujeme, že minulý týždeň došlo k útoku na tábor vnútorne vysídlených osôb neďaleko mesta Dajr az-Zaur, ale nemáme žiadne informácie o veľkom počte rukojemníkov, ktoré uvádza prezident Putin. Máme pochybnosti o presnosti tohto počtu," napísal vo vyhlásení hovorca Pentagónu Sean Robertson.



"Takisto nevieme o žiadnych občanoch USA nachádzajúcich sa v tomto tábore," dodal podľa agentúry Reuters Robertson.