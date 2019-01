Putin na návšteve Srbska vyzval na stabilitu na Balkáne

Putin udelil prezidentovi Srbska, ktoré je kľúčovým spojencom Ruska na Balkáne, štátne vyznamenanie. Vučič zas daroval ruskému prezidentovi šteňa šarplaninaca, miestneho pastierskeho psa.

Belehrad 17. januára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin počas štvrtkovej návštevy Srbska vyzval na stabilitu na Balkáne.



"Rusko rovnako ako Srbsko sa zaujíma o to, aby situácia na Balkáne bola stabilná, a nie nebezpečná," poznamenal Putin citovaný agentúrou AFP na spoločnej tlačovej konferencii so svojím srbským náprotivkom Aleksandarom Vučičom.



Podľa agentúry TASS Putin uviedol, že Rusko považuje nedávne rozhodnutie kosovských orgánov o vytvorení vlastnej armády za poľutovaniahodné a za ďalšie riziko destabilizácie situácie na Balkáne.



Vučič sa Putinovi poďakoval aj za podporu v otázke Kosova, ktoré v roku 2008 vyhlásilo jednostranne nezávislosť od Srbska, uviedla agentúra AP.



Putin zároveň udelil prezidentovi Srbska, ktoré je kľúčovým spojencom Ruska na Balkáne, štátne vyznamenanie.



Vučič zas daroval ruskému prezidentovi šteňa šarplaninaca, miestneho pastierskeho psa.



Putinova návšteva prilákala do Belehradu desaťtisíce Srbov, ktorí pochodovali mestom na jeho počesť.



Hoci Srbsko chce vstúpiť do Európskej únie, udržiava úzke vzťahy s Ruskom - svojím historickým "pravoslávnym veľkým bratom" slovanského pôvodu, poznamenala AFP.



Podľa AP boli počas Putinovej návštevy podpísané medzi oboma krajinami viaceré bilaterálne dohody vrátane dodávok ruského plynu a zbraní pre Srbsko.