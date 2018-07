Vladimir Putin: Na Ukrajine pretrváva riziko eskalácie

Putin sa vyjadril aj k Severoatlantickej aliancii. Vyhlásil, že Moskva bude primerane reagovať na agresívne kroky NATO, ktoré predstavujú priamu hrozbu pre bezpečnosť Ruska.

Moskva 19. júla (TASR) - Na juhovýchode Ukrajiny pretrvávajú vážne riziká eskalácie konfliktu, uviedol vo štvrtok na stretnutí s ruskými veľvyslancami a stálymi predstaviteľmi šéf Kremľa Vladimir Putin.



Podľa ruského prezidenta sú dôvody stále rovnaké; nedodržiavanie záväzkov zo strany súčasných ukrajinských orgánov a ich odmietanie riešiť konflikt mierovými prostriedkami.



"Znovu a znovu sa prejavuje úplné ignorovanie dohôd a neochota udržiavať dialóg s vlastnými občanmi. Všetky scenáre sa zameriavajú na použitie sily. My vychádzame z predpokladu, že minský balík opatrení bude naďalej skutočným základom pre riešenie krízovej situácie politickými prostriedkami," povedal ruský prezident.



Putin sa vyjadril aj k Severoatlantickej aliancii. Vyhlásil, že Moskva bude primerane reagovať na agresívne kroky NATO, ktoré predstavujú priamu hrozbu pre bezpečnosť Ruska.



Podľa Putina je kľúčom k zaisteniu bezpečnosti a stability v Európe skôr posilnenie spolupráce a obnovenie dôvery, "než budovanie nových vojenských základní a vojenskej infraštruktúru NATO v blízkosti ruských hraníc, čo sa teraz deje".



"Odpovieme primerane agresívnym krokom, ktoré predstavujú priamu hrozbu pre Rusko. Naši kolegovia, ktorí vsadili na rastúce napätie, sa snažia priviesť napríklad Ukrajinu a Gruzínsko do sféry vplyvu Aliancie. Mali by však premýšľať o možných dôsledkoch takej nezodpovednej politiky," zdôraznil ruský prezident.



"Existuje potreba inej, pozitívnejšej agendy zameranej na posilnenie spolupráce a hľadanie spoločných záujmov," uviedol Putin a dodal, že o tejto záležitosti diskutoval s prezidentom USA Donaldom Trumpom na pondelkovom stretnutí v Helsinkách.