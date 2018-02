Putin nariadil humanitárnu prestávku vo Východnej Ghúte

Východná Ghúta je poslednou veľkou oblasťou pri Damasku, ktorú majú pod kontrolou povstalci. Od roku 2013 ju obliehajú sýrske sily podporované Ruskom a Iránom.

Moskva 26. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin nariadil v pondelok každodennú humanitárnu prestávku v bojmi sužovanej oblasti Východná Ghúta severne od sýrskej metropoly Damask. Informovala o tom spravodajská stanica BBC.



Putinovo nariadenie oznámil ruský minister obrany Sergej Šojgu. Uviedol, že humanitárna prestávka sa začne v utorok a bude zahŕňať vytvorenie "humanitárneho koridoru", ktorý umožní civilistom opustiť oblasť. Humanitárna prestávka bude každý deň, a to od 9.00 h do 14.00 h miestneho času.



Východná Ghúta je poslednou veľkou oblasťou pri Damasku, ktorú majú pod kontrolou povstalci. Od roku 2013 ju obliehajú sýrske sily podporované Ruskom a Iránom. Oblasť intenzívne ostreľujú už viac ako týždeň. O život prišlo odvtedy vyše 540 ľudí, uviedla BBC s odvolaním sa na pozorovateľov.



Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) v sobotu jednohlasne prijala rezolúciu požadujúcu "bezodkladné" 30-dňové humanitárne prímerie v Sýrii.



Napriek počiatočnému odporu Ruska - stáleho člena BR OSN s právom veta a spojenca sýrskeho prezidenta Bašára Asada - nakoniec všetkých 15 členov rady hlasovalo v prospech zastavenia bojov.



Rezolúcia sa zameriava na ukončenie krviprelievania v povstalcami kontrolovanej oblasti Východná Ghúta a ďalších lokalitách. Jej pracovnú podobu navrhli Švédsko a Kuvajt.



Agentúra AP vtedy priblížila, že tieto dve krajiny v piatok neskoro večer v snahe získať podporu Ruska upustili od požiadavky, na základe ktorej malo prímerie vstúpiť do platnosti do 72 hodín od prijatia rezolúcie.



Ich úsilie zafungovalo, hoci americká veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová bola veľmi kritická voči Rusku za piatkové odloženie hlasovania o rezolúcii, pričom povedala, že to stálo životy.



AP upozornila, že na to, aby prímerie vstúpilo do platnosti, rezolúcia neurčuje nijakú časovú lehotu, požaduje však okamžitý prístup k humanitárnym konvojom a lekárskym tímom na evakuáciu ľudí v kritickom zdravotnom stave a zranených.



Uznesenie zároveň uvádza, že 5,6 milióna ľudí v 1244 sýrskych komunitách potrebuje okamžitú pomoc a 2,9 milióna sa nachádza na ťažko dostupných a obliehaných miestach.