Putin: Naše vojenské námorníctvo tento rok dostane 15 nových plavidiel

Moskva 28. júla (TASR) - Ruské vojenské námorníctvo by malo v roku 2019 dostať 15 nových lodí a člnov. V nedeľu to počas námornej prehliadky, ktorá sa pri príležitosti Dňa vojenského námorníctva Ruskej federácie konala vo vodách Petrohradu, vyhlásil ruský prezident Vladimír Putin. Informovali o tom agentúry AP a Interfax.



Putin vo svojom príhovore zdôraznil, že dochádza jednak k modernizácii námorného letectva a pobrežných vojsk ruského námorníctva, ako aj k obnove infraštruktúry námorných základní a opätovnému zavedeniu plavieb okolo sveta, píše Interfax.



Námornej prehliadky - najväčšej za posledné roky - sa podľa AP zúčastnilo 43 lodí a ponoriek, ako aj 4000 príslušníkov ozbrojených síl.



Ruský prezident trávi víkend mimo Moskvy, kde v sobotu tisíce demonštrantov požadovali zaregistrovanie opozičných kandidátov, ktorým by kvôli údajným "nezrovnalostiam" na podpisových hárkoch nemala byť povolená účasť vo voľbách do moskovskej mestskej dumy.



Ruské bezpečnostné zložky zadržali v súvislosti s nepovolenou demonštráciou vyše 1400 osôb.