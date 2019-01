Putin obvinil Západ zo snahy o destabilizáciu Balkánu

Balkán sa často stáva predmetom sporu medzi východnými a západnými krajinami.

Belehrad 16. januára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin pred svojou štvrtkovou návštevou Belehradu obvinil západné krajiny z "destabilizácie" Balkánu. Zo zasahovania do vnútorných záležitosti tohto regiónu Západ často obviňuje práve Rusko, napísala v stredu agentúra AFP.



"Pokiaľ ide o situáciu na Balkáne, vážnym destabilizačným faktorom je politika USA a niektorých západných krajín zameraná na upevnenie svojho dominantného postavenia v tomto regióne," povedal Putin v rozhovore pre srbský denník Večernje Novosti, ktorý zverejnil Kremeľ na svojej webovej stránke.



Putin taktiež obvinil Západ z vyvíjania nátlaku na štáty na Balkánskom polostrove proti vôli ich občanov.



Srbsko však zostáva pevným spojencom Moskvy a vo štvrtok plánuje Putina slávnostne privítať, pripomenula AFP.



Okrem slovanských koreňov a pravoslávnej viery spája obe krajiny aj otázka Kosova. Kosovo vyhlásilo v roku 2008 jednostranne nezávislosť, ktorú však Srbsko odvtedy neuznáva podobne ako niektoré ďalšie krajiny vrátane Slovenska. Moskva v tejto veci podporuje Srbsko a môže použiť svoje právo veta na zablokovanie vstupu Kosova do OSN.



USA, silný spojenec Kosova, opakovane obviňujú Rusko zo zasahovania do vnútorných záležitostí Balkánu - vrátane vlaňajšieho referenda v Macedónsku o zmene názvu krajiny, čo bolo podmienkou vstupu Macedónska do NATO.