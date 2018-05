Putin odmietol prepustiť filmového režiséra Serebrennikova

Serebrennikov je v domácom väzení od svojho zatknutia v auguste 2017 na základe obvinení zo sprenevery štátnych dotácií, čo on odmieta a označuje za absurdné.

Moskva 11. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin odmietol výzvy na prepustenie režiséra Kirilla Serebrennikova, ktoré by mu umožnilo účasť na prebiehajúcom medzinárodnom filmovom festivale vo francúzskom Cannes.



Organizátori festivalu predtým uviedli, že francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian napísal Putinovi list, v ktorom ho žiada o udelenie povolenia pre 48-ročného Serebrennikova na vycestovanie do Cannes a účasť na premietaní jeho filmu Leto o sovietskej rockovej legende Viktorovi Cojovi, informovala v piatok stanica Slobodná Európa.



Podľa riaditeľa tohto festivalu Thierryho Frémauxa ruský prezident odmietol v liste, ktorý francúzska strana dostala tesne pred premiérou zmieneného filmu 9. mája, režiséra prepustiť s nasledovným odôvodnením: "Serebrennikov má problémy s justíciou našej krajiny. Veľmi rád by som mu pomohol, ale súdy sú nezávislé."



Serebrennikov je v domácom väzení od svojho zatknutia v auguste 2017 na základe obvinení zo sprenevery štátnych dotácií, čo on odmieta a označuje za "absurdné". Jeho stúpenci tvrdia, že prípad je politicky motivovaný.



Serebrennikova zatkli počas záverečnej fázy filmovania Leta; snímku musel zostrihať už v domácom väzení.



Herci, ktorí vo filme účinkujú, ako aj členovia štábu, ktorí sa na ňom podieľali, v Cannes pred premiérou danej snímky zorganizovali na červenom koberci protestnú akciu. Mali na sebe pripnuté odznaky s fotografiou Serebrennikova a držali veľký transparent s režisérovým menom. Organizátori počas premiéry ponechali pre zadržiavaného režiséra voľné miesto.



Film zožal od canneského publika búrlivé ovácie.



Leto je stvárnením rockovej scény v Leningrade - súčasnom Petrohrade - počas prvej polovice 80. rokov. Protagonista filmu Viktor Coj, spevák a gitarista skupiny Kino, sa stal jedným z najúspešnejších a najvplyvnejších hudobníkov v bývalom Sovietskom zväze. Zahynul ako 28-ročný pri automobilovej nehode v roku 1990.



O tradičnú Zlatú palmu sa uchádza v Cannes celkovo 21 filmov. Festival sa začal 8. mája a vyvrcholí 19. mája.