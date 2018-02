Putin odovzdal Abbásovi pozdrav od Trumpa

Abbás odpovedal, že Palestínčania nechcú spolupracovať so Spojenými štátmi ako sprostredkovateľom mierového procesu, ale vítajú multilaterálnu spoluprácu.

Moskva 12. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin odovzdal v pondelok pozdrav od šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa predsedovi palestínskej samosprávy Mahmúdovi Abbásovi, ktorý pricestoval do Moskvy na pracovnú návštevu.



Putin v úvode schôdzky s Abbásom v Kremli uviedol, že práve dotelefonoval s Trumpom. "Samozrejme, hovorili sme o palestínsko-izraelskom urovnaní. Rád by som vám tlmočil jeho pozdrav," povedal ruský prezident.



Abbás odpovedal, že Palestínčania nechcú spolupracovať so Spojenými štátmi ako sprostredkovateľom mierového procesu, ale vítajú multilaterálnu spoluprácu.



"Prezident Trump nás opäť prekvapil. Jeho rozhodnutie presunúť americké veľvyslanectvo do Jeruzalema a uznať Jeruzalem za hlavné mesto Izraela bolo ako úder do tváre," uviedol palestínsky prezident.



Trump sa svojím rozhodnutím zo 6. decembra 2017 uznať Jeruzalem za hlavné mesto Izraela vzoprel varovaniam medzinárodného spoločenstva v tejto veci. Väčšina štátov následne tento jeho krok odsúdila.



Americký viceprezident Mike Pence koncom januára oznámil, že k otvoreniu novej ambasády USA v Jeruzaleme by mohlo dôjsť do konca roka 2019.



Postavenie Jeruzalema - mesta posvätného pre moslimov, kresťanov i židov - je jedným z hlavných problémov izraelsko-palestínskeho konfliktu. Izrael ho pokladá za svoje hlavné mesto, ale medzinárodné spoločenstvo zastáva názor, že štatút mesta sa musí určiť v rámci mierových rozhovorov. Palestínčania žiadajú, aby bol ich hlavným mestom východný Jeruzalem, obsadený Izraelom v roku 1967.