V. Putin: Odstúpenie USA od dohody s Iránom môže spôsobiť nestabilitu

Putin pripomenul, že USA od dohody odstúpili aj napriek tomu, že Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu nedávno potvrdila, že Teherán svoje záväzky z nej plní.

Petrohrad 25. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v piatok varoval, že odstúpenie Spojených štátov od jadrovej dohody s Iránom by mohlo vyvolať nebezpečnú nestabilitu a predstavovať nové hrozby pre Izrael, ak znovu naplno spustí svoj jadrový program.



"Nevieme vyriešiť Severnú Kóreu. Potrebujeme ďalší problém rovnakých rozmerov?" opýtal sa Putin podľa agentúry AP počas svojho vystúpenia na Medzinárodnom hospodárskom fóre v Petrohrade.



Ruský prezident pripomenul, že Spojené štáty od jadrovej dohody, ktorú v roku 2015 s Iránom podpísalo šesť svetových mocností, odstúpili aj napriek tomu, že Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) nedávno potvrdila, že Teherán svoje záväzky vyplývajúce z dohody plní. "Tak za čo by mal byť (Irán) potrestaný?" opýtal sa opäť šéf Kremľa.



Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa si stanovila podmienku, že ak má byť uzavretá nová jadrová dohoda, musí Teherán zastaviť obohacovanie uránu a ukončiť svoju angažovanosť v Sýrii, Jemene, Libanone a Afganistane.



Putin v súvislosti s dohodou zdôraznil, že pri rokovaniach, ktoré k nej viedli, zohrala kľúčovú úlohu administratíva predchádzajúceho amerického prezidenta Baracka Obamu, pričom radikálna zmena kurzu americkej zahraničnej politiky môže viesť k ohrozeniu rovnováhy vo svete.



"Ak sa medzinárodné dohody budú každé štyri roky prehodnocovať, nezostane čas na plánovanie, čo povedie k vzniku atmosféry nervozity a nedôvery," povedal ruský prezident.



Napriek tomu, že Izrael odstúpenie USA od jadrovej dohody s Teheránom privítal, Putin varoval, že bude dohoda úplne zrušená, povedie to v konečnom dôsledku ohrozenia bezpečnosti židovského štátu.



Americký prezident Donald Trump 8. mája vo Washingtone oznámil, že Spojené štáty odstupujú od jadrovej dohody svetových mocností s Iránom a jeho krajina zavedie voči Teheránu opäť sankcie. Dohoda podľa jeho slov nikdy nepriniesla a nikdy neprinesie mier.