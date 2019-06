Putin odsúdil liberalizmus, označil ho za prekonaný

Liberalizmus sa podľa Putina už prežil a jeho zástancovia už jednoducho nemôžu nikomu nič diktovať, ako sa to pokúšali v priebehu posledných desaťročí.

Moskva 28. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v rozhovore pre denník Financial Times ostro odsúdil liberalizmus, ktorého myšlienky sa už podľa neho prežili. Názory šéfa Kremľa okamžite kritizoval predseda Európskej rady Donald Tusk, podľa ktorého je už naopak prekonané autoritárstvo, kult osobnosti a vláda oligarchov.



Rozhovor, ktorý Putin poskytol ešte pred odchodom na prebiehajúci summit G20 v Japonsku, zverejnili noviny v piatok, informovala agentúra DPA.



Liberalizmus sa podľa Putina už prežil a jeho zástancovia už "jednoducho nemôžu nikomu nič diktovať, ako sa to pokúšali v priebehu posledných desaťročí," vyhlásil Putin počas interview pre denník Financial Times so sídlom v Londýne.



Ideológia liberalizmu je podľa šéfa Kremľa v rozpore s tým, čo si želajú ľudia po celom svete. "Liberálna myšlienka zastarala. Dostala sa do sporu so záujmami väčšiny populácie," citovala Putinove slová agentúra AFP. Rovnako multikulturalizmus sa už podľa neho stal neudržateľným.



V tejto súvislosti kritizoval nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú, že sa v čase vrcholiacej utečeneckej krízy rozhodla otvoriť hranice pre masový prílev migrantov. Podľa Putina išlo o "kardinálnu chybu", ktorá nebrala do úvahy záujmy domáceho obyvateľstva.



"Idea liberalizmu predpokladá, že netreba robiť nič. Migranti môžu beztrestne zabíjať, drancovať a znásilňovať, pretože treba chrániť ich práva, ktoré im prináležia ako migrantom," domnieva sa Putin.



Zásadný nesúhlas s vyjadreniami ruského prezidenta na okraji summitu v Osake vyslovil šéf Európskej rady Donald Tusk.



"Ktokoľvek tvrdí, že liberálna demokracia zastarala, ten tvrdí, že sa prežili slobody, že sa prežil právny štát a ľudské práva," zdôraznil Tusk s tým, že ide o "základné a živé hodnoty", na ktorých stojí EÚ.



"Čo považujem za skutočne zastarané je autoritárstvo, kulty osobnosti a vládnutie oligarchov, aj keď sa niekedy môžu zdať efektívne," povedal šéf Európskej rady.



Putin sa počas rozhovoru pozitívne vyjadril aj o americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Označil ho za "talentovaného" človeka a uviedol, že k Trumpovmu zvoleniu prispelo rozčarovanie mnohých Američanov z globalizácie, a nie nejaké zásahy zo zahraničia.



Trumpove snahy o stavbu múra na americko-mexických hraniciach sú podľa neho možno príliš radikálne, ale Trump sa podľa neho aspoň pokúša nájsť riešenie problému nelegálnej migrácie. Stúpenci liberalizmu naopak nerobia nič, snažil sa tvrdiť Putin.