Putin opäť navštívi Budapešť, zrejme dá Orbánovi nové inštrukcie

Putin sa s Orbánom v období rokov 2013-2018 stretol každý rok, päťkrát v Moskve a dvakrát v Budapešti.

Budapešť 16. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin 30. októbra opäť navštívi Budapešť a bude tam rokovať s premiérom Viktorom Orbánom. Napísal to v utorok ľavicový denník Népszava, podľa ktorého Putin zrejme dá Orbánovi inštrukcie týkajúce sa plynu a atómovej energie.



Denník sa odvoláva na informácie viacerých od seba nezávislých zdrojov. Naposledy sa najvyšší ruský predstaviteľ s predsedom maďarskej vlády stretol vlani v septembri. Putin by bol pricestoval tento rok už aj skôr, avšak rokovanie odložili pre voľbu funkcionárov Európskeho parlamentu, píše Népszava.



Putin sa s Orbánom v období rokov 2013-2018 stretol každý rok, päťkrát v Moskve a dvakrát v Budapešti.



Denník v tejto súvislosti v článku podrobne analyzuje situáciu Maďarska vo vzťahu k Rusku z pohľadu možného ďalšieho odoberania ruského zemného plynu a dostavby dvoch blokov atómovej elektrárne v Paksi - a to aj z hľadiska dosahovania klimatických cieľov v rámci Európskej únie.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)