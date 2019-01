Putin pochválil Erdogana za zlepšenie rusko-tureckých vzťahov

Na začiatku rozhovorov s Erdoganom v Moskve Putin pripomenul, že ich pravidelné stretnutia priniesli pozitívne výsledky.

Moskva 23. januára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin označil v stredu zlepšenie rusko-tureckých vzťahov za osobný úspech tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Informovala o tom agentúra TASS.



Na začiatku rozhovorov s Erdoganom v Moskve Putin pripomenul, že ich pravidelné stretnutia priniesli pozitívne výsledky. Najmä dvojstranný obchod podľa neho oveľa viac vzrástol za desať mesiacov roka 2018 v porovnaní s dvanástimi mesiacmi roka 2017.



"Minulý rok sa počet ruských turistov, ktorí navštívili Turecko, zvýšil o 30 percent - na rekordných šesť miliónov ľudí. To ukazuje, ako občania našich krajín vnímajú zmenu v rusko-tureckých vzťahoch a ich kvalitu," povedal Putin.



"Pán prezident, drahý priateľ, je to vo veľkej miere vaša osobná zásluha, váš osobný úspech," zdôraznil šéf Kremľa.



Ruský prezident doplnil, že Rusko a Turecko naďalej realizujú veľké bilaterálne projekty. "Všetko ide dobre," povedal.



Moskva a Ankara podľa Putina hľadajú aj riešenia regionálnych bezpečnostných otázok a úzko spolupracujú pri riešení krízy v Sýrii.



Erdogan zas zdôraznil, že vzťahy medzi Ruskom a Tureckom majú priaznivý vplyv na bezpečnosť na Blízkom východe.



"V mnohých sférach vrátane vojenskej, kultúrnej a komerčnej sa vzťahy medzi našimi krajinami rozvíjajú. Má to určite veľmi pozitívny vplyv na regionálnu bezpečnosť," povedal turecký prezident.