Putin podľa vlastných slov za žiadnych okolností nevráti Krym Ukrajine

Dvojhodinový dokumentárny film prichádza týždeň pred voľbami novej hlavy štátu v Rusku.

Moskva 11. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že za žiadnych okolností nevráti Krym Ukrajine. Šéf Kremľa to hovorí v novom dokumente Andreja Kondrašova s názvom "Putin", zverejnenom v nedeľu na internete.



"Čože? Zbláznili ste sa?" reagoval Putin na otázku novinára, či existujú nejaké podmienky, za ktorých by bol ruský prezident ochotný vzdať sa Krymského polostrova. "Také podmienky nie sú a nikdy nebudú," prízvukoval Putin.



Dvojhodinový dokumentárny film prichádza týždeň pred voľbami novej hlavy štátu v Rusku, v ktorých Putin figuruje ako najsilnejší favorit. Jeho súperom je rôznorodá skupina siedmich ďalších uchádzačov o prezidentský úrad.



Kondrašov je hovorcom Putinovej predvolebnej kampane. Film obsahuje i rozhovory s množstvom spojencov ruského lídra vrátane bývalého nemeckého kancelára Gerharda Schrödera či čelistu Sergeja Roldugina - Putinovho priateľa z detstva.



Putin v dokumente hovorí o mnohých osobných záležitostiach - svojej rodine, detstve, láske či šťastí. Zdôveruje sa, že je schopný odpúšťať. "Ale nie všetko," rýchlo podotkol s tým, že by zrejme nebol ochotný odpustiť zradu. "Všeobecne sa nemôžem sťažovať, že som sa stretol s niečím, čo je možné označiť za zradu," uvádza prezident Ruskej federácie.



Slovo v dokumente dostáva podľa spravodajskej stanice France 24 aj riaditeľ ruského ropného gigantu Rosnefť Igor Sečin. "Ak mám byť úprimný, nie je mi známa jediná chyba, ktorej sa (Putin) dopustil počas tých rokov. Pri rozhodovaní je veľmi opatrný," povedal Sečin, ktorému je - ako uviedol - Putin nadriadeným v rôznych funkciách už takmer 30 rokov.



Rusko anektovalo Krym v roku 2014 a podporuje proruských separatistov na východe Ukrajiny. Táto situácia nastala po tom, ako bol dôsledkom Západom podporovaných demonštrácií v Kyjeve zosadený prokremeľský režim ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča. Anexia viedla k tomu, že Európska únia a USA uvalili na Rusko ekonomické sankcie. Udalosti eskalovali do najhoršej krízy medzi Moskvou a Západom od ukončenia studenej vojny po rozpade bývalého Sovietskeho zväzu.