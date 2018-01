Putin podpísal dekrét o obnovení letov medzi Moskvou a Káhirou

Stane sa tak viac než dva roky po tom, ako boli tieto lety zastavené z bezpečnostných dôvodov po teroristickom útoku na ruské civilné lietadlo.

Moskva 4. januára (TASR) - Komerčné lety z Ruska do egyptskej metropoly Káhira budú pokračovať. Ruský prezident Vladimir Putin ešte začiatkom roka podpísal príslušný dekrét, ktorý bol vo štvrtok zverejnený na portáli publication.pravo.gov.ru, informovala agentúra TASS.



Následkom odpálenia bomby príslušníkom miestnej pobočky džihádistickej skupiny Islamský štát (IS) sa Airbus A321 spoločnosti Metrojet smerujúci z egyptského letoviska Šarm aš-Šajch do Petrohradu v októbri 2015 zrútil nad Sinajským polostrovom a zahynulo všetkých 224 osôb na palube. Takmer všetky obete tragédie boli občanmi Ruskej federácie. Udalosť znamenala veľký úder pre egyptský cestovný ruch.



Úrady následne vynaložili milióny dolárov na modernizáciu bezpečnosti letísk. Egypt a Rusko vlani v decembri podpísali protokol, ktorý vo februári umožňuje obnoviť priame lety medzi Moskvou a Káhirou. Zákaz letov do iných egyptských destinácií však stále zostáva v platnosti.