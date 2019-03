Putin podpísal zákony proti falošným správam a prejavom neúcty úradom

Ruský prezident podpísal legislatívu napriek odporúčaniu aktivistov za ľudské práva, ktorí upozornili, že zákony budú zneužívané na zásahy proti slobode prejavu.

Moskva 18. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin podpísal v pondelok zákony proti prejavom neúcty na internete, ktoré umožňujú pokutovať alebo zablokovať online médiá za šírenie falošných správ. Pokuty a tresty môžu dostať aj jednotlivci. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Putin podpísal legislatívu napriek odporúčaniu aktivistov za ľudské práva, ktorí upozornili, že zákony budú zneužívané na zásahy proti slobode prejavu.



Rada federácie, horná komora ruského parlamentu, schválila návrhy zákonov minulú stredu. Dolná komora parlamentu, Štátna duma, schválila legislatívu ešte začiatkom marca.



Zákony tiež umožnia pokutovať ľudí za urážanie predstaviteľov štátu na internete alebo za šírenie nepravdivých správ.



Prvý zákon ukladá pokutu do výšky 100.000 rubľov (vyše 1350 eur) za internetové príspevky vyjadrujúce "očividnú neúctu" voči štátu, úradom, verejnosti, ruskej vlajke alebo ústave. Za opakované porušenie tohto zákona môže previnilec stráviť 15 dní za mrežami.



Druhý zákon umožňuje úradom zablokovať internetové stránky, ak neodstránenia informácie, ktoré štát považuje za fakticky nepresné. Webové stránky však dostanú na opravu alebo na odstránenie informácie lehotu 24 hodín, dodala agentúra AP.



Jednotlivcom môže byť uložená pokuta do výšky 400.000 rubľov (vyše 5400 eur) za šírenie nepravdivých informácií na internete, ktoré vedú k "hromadnému porušovaniu verejného poriadku" alebo sú ohrozením bezpečnosti či verejného zdravia.



Významné kultúrne osobnosti Ruska zverejnili už skôr otvorený list, v ktorom označili tieto návrhy zákonov za neústavné, za "otvorené vyhlásenie o zavedení priamej cenzúry v krajine". Kremeľ však odmietol tvrdenia, že by táto legislatíva viedla k cenzúre.