Putin: Použitie sily proti Iránu by viedlo ku katastrofe

USA tvrdia, že nevylučujú použitie sily. Bola by to však katastrofa pre región, povedal šéf Kremľa.

Moskva 20. júna (TASR) - Použitie sily proti Iránu zo strany USA by viedlo ku katastrofe, vyhlásil vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin.



"USA tvrdia, že nevylučujú použitie sily. Bola by to však katastrofa pre región," povedal šéf Kremľa počas každoročného televízneho programu s názvom "Priama linka s Vladimirom Putinom", v ktorom odpovedá na otázky verejnosti.



Podľa agentúry AFP ruský prezident taktiež varoval, že by to "viedlo k prudkému nárastu násilia a nárastu počtu utečencov". Následky intervencie by bolo "ťažké predpovedať", dodal.



Putin sa vyjadril aj k situácii na Ukrajine. Ako informovala agentúra AP, vyzval tamojšieho prezidenta Volodymyra Zelenského, aby priamo rokoval so separatistami na východe Ukrajiny.



Putin podľa AP "pokarhal" Zelenského za jeho slová zo začiatku tohto týždňa, keď odmietol rokovať priamo so separatistami. Agentúra poznamenala, že mierová dohoda podpísaná v bieloruskom hlavnom meste Minsk v roku 2015 vyzýva na priame rokovania medzi Kyjevom a separatistami pod záštitou Ruska, Francúzska a Nemecka.



Putin zdôraznil, že na zastavenie bojov je nevyhnutná "politická vôľa ukrajinského vedenia", a poukázal na to, že Zelenskyj v predvolebnej kampani sľuboval priniesť mier do Donbasu a zastaviť boje, čo však dosiaľ nesplnil.



Ruský prezident taktiež vyhlásil, že je pripravený na stretnutie s americkým partnerom Donaldom Trumpom, ale neočakáva okamžité zlepšenie vzťahov medzi oboma krajinami.



"Sme pripravení na dialóg rovnako ako naši partneri," uviedol Putin. Rusko a USA musia podľa neho hovoriť najmä o otázkach kontroly zbrojenia. Poznamenal, že vzťahy medzi USA a Ruskom sa stali v USA súčasťou politického boja, čo zakrýva vyhliadky na zlepšenie vzťahov medzi Washingtonom a Moskvou. Dodal, že hoci Trump chce zlepšiť diplomaciu s Ruskom, čelí doma silnému odporu.