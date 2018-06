Putin pozval Kim Čong-una na návštevu Ruska v septembri

Putin podľa vlastných slov privítal nedávny samit vodcu KĽDR a amerického prezidenta Donalda Trumpa v Singapure s tým, že schôdzka znížila hrozbu vážneho konfliktu.

Moskva 14. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin pozval severokórejského vodcu Kim Čong-una na návštevu Ruska v septembri. Putin svoju pozvánku tlmočil vo štvrtok predsedovi prezídia Najvyššieho ľudového zhromaždenia KĽDR Kim Jong-namovi, ktorý je v Moskve na otvorení majstrovstiev sveta vo futbale.



Podľa Putina je možné osobitné stretnutie alebo schôdzka popri Východnom ekonomickom fóre (VEF), ktoré sa každoročne koná v septembri vo Vladivostoku na ruskom Ďalekom východe, informuje agentúra TASS.



Šéf Kremľa zároveň poďakoval Kim Jong-namovi za to, že prišiel do Ruska, pričom poznamenal, že Moskva a Pchjongjang si v roku 2018 pripomínajú 70. výročie nastolenia diplomatických vzťahov.



"Vždy sme sa usilovali vyriešiť všetky problémy na Kórejskom polostrove. Vrelo preto vítame kontakty medzi severokórejským vodcom a juhokórejským prezidentom," prízvukoval Putin.



Kim Jong-nam odovzdal Putinovi osobný list od Kim Čong-una. Ruskému prezidentovi zároveň zagratuloval k opätovnému zvoleniu a uviedol, že má na svoje minulé návštevy Ruska príjemné spomienky.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v máji navštívil Pchjongjang po prvý raz od roku 2009.



Putin podľa vlastných slov privítal nedávny samit vodcu KĽDR a amerického prezidenta Donalda Trumpa v Singapure s tým, že schôdzka znížila hrozbu vážneho konfliktu a nastolila vyhliadky na riešenie všetkých problémov mierovými, diplomatickými prostriedkami, uvádza spravodajská stanica Sky News.



Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo po samite vyhlásil, že pokiaľ KĽDR neprikročí k denuklearizácii, nedôjde k uvoľneniu medzinárodných sankcií voči Pchjongjangu. Pompeo, ktorý je aktuálne na stretnutí so svojím japonským a juhokórejským náprotivkom v Soule, poprel správy, že sa Kim a Trump dohodli na "postupnom" procese.