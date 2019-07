Putin pred návštevou Talianska vyzdvihol Salviniho prístup k Rusku

Podľa ruského prezidenta jeho strana Jednotné Rusko úzko spolupracuje so Salviniho protiimigračnou nacionalistickou stranou Liga Severu (LN).

Rím 4. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vyzdvihol talianskeho krajne pravicového ministra vnútra Mattea Salviniho za "vľúdny prístup" k Rusku. Putin to povedal pre štvrtkové vydanie denníka Corriere della Sera pred svojou návštevou Ríma a Vatikánu, informovala agentúra AFP.



Podľa Putina jeho strana Jednotné Rusko úzko spolupracuje so Salviniho protiimigračnou nacionalistickou stranou Liga Severu (LN). "Liga a jej líder Salvini aktívne podporujú obnovu plnej spolupráce medzi Talianskom a Ruskom. Presadzujú rýchle zrušenie protiruských sankcií, ktoré zaviedli Spojené štáty a Európska únia," uviedol.



Washington i Brusel uvalili sankčné opatrenia na Rusko po jeho anexii Krymu v roku 2014 a údajnej účasti Moskvy na vojnovom konflikte na východe Ukrajiny.



Oceňujúc Salviniho, ktorého LN skončila v Taliansku na čele májových volieb do Európskeho parlamentu, Putin vyhlásil, že obaja politici sa stretli už v roku 2014 v Miláne. "Diskutovali sme o vyhliadkach rozvoja taliansko-ruských vzťahov a väzbách medzi Ruskom a EÚ. Salvini má vľúdny prístup k našej krajine a je dobre informovaný o tamojšej situácii," vyhlásil šéf Kremľa.



Putin takisto zdôraznil svoje "sympatie" k štvornásobnému talianskemu expremiérovi a miliardárovi Silviovi Berlusconimu, neslávne známemu vďaka škandálom, obvineniam z korupcie a obvineniu z daňových únikov.



"Silvio je politikom svetového významu, skutočným lídrom, ktorý na medzinárodnej scéne naplno presadzuje záujmy svojej krajiny. Viaže nás dlhoročné priateľstvo," povedal ruský prezident.



Putin sa počas svojej štvrtkovej jednodňovej návštevy Talianska stretne s talianskym prezidentom Sergiom Mattarellom, premiérom Giuseppem Contem, ako aj s Berlusconim. Napriek pokračujúcej diplomatickej kríze medzi Moskvou a Západom talianska vláda vyzýva na zmiernenie sankcií voči Rusku.



Šéf Kremľa sa zúčastní aj na zasadnutí Fóra rusko-talianskeho dialógu občianskej spoločnosti. Ešte predtým navštívi Vatikán, kde má na programe stretnutie s pápežom Františkom.



Historické centrum Ríma je v súvislosti s Putinovou návštevou z bezpečnostných dôvodov uzavreté - neprejazdných je zhruba 50 ulíc. Talianske médiá priniesli správu, že môže dôjsť k rušeniu signálu mobilných telefónov.