Putin pri schôdzke s Pašinjanom zdôraznil závislosť Arménska od Ruska

Moskva 14. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa v pondelok v čiernomorskom letovisku Soči po prvý raz stretol s novým arménskym premiérom Nikolom Pašinjanom. Arménsky predseda vlády po schôdzke podľa agentúry AP prisľúbil, že vnesie "nový impulz" do vzťahu svojej krajiny s Ruskom. Putin zase zdôraznil závislosť tejto niekdajšej sovietskej republiky od Ruska.



Pašinjana, ktorý v uplynulých týždňoch viedol rozsiahle protivládne protesty, zvolil arménsky parlament 8. mája za nového premiéra. Nový líder odvtedy vyjadril zámer posilniť väzby s Európskou úniou, ale i zachovať dobré vzťahy s Moskvou, priblížila agentúra DPA. Dodala, že Moskva sa tradične stavia na odpor voči tomu, keď sa bývalé sovietske republiky snažia zbližovať so Západom.



Putin pri pondelňajšej schôdzke Pašinjanovi pripomenul, že Rusko je hlavným ekonomickým partnerom Arménska, pričom práve investície Moskvy predstavujú tretinu zo všetkých investícií v tejto krajine. Ruský prezident spoluprácu s Jerevanom pochválil a vyjadril nádej, že ešte porastie.



Pašinjan podľa vyhlásenia Kremľa povedal, že ohľadom dôležitosti zachovania strategického partnerstva Jerevanu s Moskvou došlo k zhode na oboch stranách. "Je veľmi príjemné, že doslova len niekoľko dní po zvolení... mám príležitosť stretnúť sa s Vami," povedal Putinovi.



AP pripomenula, že vo vnútrozemskom Arménsku sa nachádza dôležitá ruská vojenská základňa, a tiež to, že táto bývalá sovietska krajina je v podstate závislá od lacných dodávok energie z Ruska.



Protesty v Arménsku vypukli v apríli po tom, ako dlhoročného prezidenta Serža Sarkisjana nominovali a neskôr v parlamente zvolili za premiéra. Jeho presun na posilnený post predsedu vlády kritici vnímali ako snahu predĺžiť jeho zotrvanie pri moci. Sarkisjan po niekoľkých dňoch z funkcie premiéra odstúpil pod tlakom demonštrácií, ktoré sa zamerali aj na nespokojnosť obyvateľov s chudobou a korupciou v krajine.