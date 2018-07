Putin: Pripojenie Krymu k Rusku nebola anexia

Zopakoval, že Krymský polostrov sa stal súčasťou Ruskej federácie ako výsledok demokratického referenda.

New York 17. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin počas rusko-amerického summitu, ktorý sa uskutočnil v pondelok vo fínskej metropole Helsinki, vyjadril nesúhlas so stanoviskom svojho amerického náprotivka Donalda Trumpa, že Krym zostáva súčasťou Ukrajiny. Ruský líder to podľa agentúry TASS uviedol v rozhovore pre spravodajskú stanicu Fox News.



Na otázku ruskej "anexie" Krymu ruský prezident odpovedal: "Rád by som veci uviedol na pravú mieru. Pripojenie Krymu k Rusku nebola anexia."



"Obyvatelia Krymu hlasovali v referende za pripojenie k Rusku. Ak je toto anexia, čo je potom demokracia?" pýta sa Vladimir Vladimirovič, zároveň vrchný veliteľ ruských ozbrojených síl.



"Sme si vedomí Trumpovho zástoja, že Krym je súčasťou Ukrajiny. Dnes mi to (Trump) povedal, a tu by som diskusiu ukončil," povedal prvý muž Ruskej federácie.



Krymské úrady usporiadali 16. marca 2014 referendum ohľadom opätovného zjednotenia Krymského polostrova s Ruskom na pozadí rozvláčnej politickej krízy a prevratu na Ukrajine. Na plebiscite sa zúčastnilo vyše 80 percent voličov.



Za myšlienku za vyslovilo 96,7 percenta oprávnených voličov.



Putin podpísal 18. marca 2014 dekrét o opätovnom zjednotení Krymu s Ruskom a Federálne zhromaždenie Ruskej federácie odobrilo daný dokument 21. marca. Ukrajina, USA a EÚ dosiaľ odmietajú uznať Krym za súčasť Ruska.