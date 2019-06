Putin: Rusko a USA začnú rokovania o zmluve START 3

Nový START obsahuje záväzok znížiť arzenály jadrových zbraní na oboch stranách na úroveň 1550 hlavíc.

Osaka 29. júna (TASR) - Ministri zahraničných vecí Ruska a USA začnú rokovania o znížení počtu strategických útočných zbraní. Tie však nemusia priviesť k uzatvoreniu zmluvy START 3. V sobotu to na tlačovej konferencii v rámci summitu G20 v japonskej Osake vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin. Písala o tom agentúra AFP.



"Poverili sme našich ministrov zahraničných vecí, aby začali rokovania na túto tému... Nemôžeme však zatiaľ s určitosťou povedať, či privedú k rozšíreniu zmluvy na START 3," vyhlásil Putin.



Ruský prezident nespresnil, kedy by sa mali rokovania začať. Zmluva START 3 predstavuje zamýšľané pokračovanie aktuálne platnej zmluvy o znížení počtu strategických útočných zbraní - tzv. Nového START-u z roku 2010.



Platnosť Nového START-u by však mala vypršať už v roku 2021, v súvislosti s čím Putin už niekoľko krát vyzval Spojené štáty na začatie rokovaní o novej zmluve. Zdôraznil pritom, že prípadný nesúhlas Washingtonu s ich začatím bude predstavovať hrozbu pre systém kontroly zbrojenia.



Nový START obsahuje záväzok znížiť arzenály jadrových zbraní na oboch stranách na úroveň 1550 hlavíc. Počet ich nosičov – lietadiel, ponoriek a rakiet – má klesnúť na 700 kusov.