Putin: O Ukrajine budeme rokovať po vytvorení novej vlády v Kyjeve

Normandský formát je diplomatické zoskupenie najvyšších predstaviteľov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka a ich ministrov zahraničných vecí. Jeho cieľom je urovnať krízu na východe Ukrajiny.

Moskva 11. júla (TASR) - Moskva je pripravená na akékoľvek rozhovory o Ukrajine, ale v Kyjeve by sa mala najprv vytvoriť nová vláda, uviedol vo štvrtok pre novinárov ruský prezident Vladimir Putin.



"Nikdy sme neodmietali viesť akékoľvek rozhovory vrátane rozšírenia normandského procesu," reagoval Putin na otázku o iniciatíve ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského usporiadať stretnutie, na ktorom by sa zúčastnili - okrem Ruska a Ukrajiny - aj predstavitelia Spojených štátov, Británie, Francúzska a Nemecka.



"Najprv je však potrebné dôkladne pripraviť proces normandského summitu... Po druhé, o veciach bude možné diskutovať až po vytvorení novej ukrajinskej vlády a po parlamentných voľbách v krajine... Po tretie, neviem, ako budú ostatní účastníci (normandskej štvorky) reagovať," poznamenal ruský prezident.



Putin poukázal na to, že britská premiérka Theresa Mayová čoskoro odstúpi z funkcie a on nevie, či je pripravená prijať takéto pozvanie.



"Aká bola reakcia americkej administratívy? Nevieme... Ako budú reagovať Nemecko a Francúzsko? Toto sú otázky, ktoré potrebujú odpovede," poznamenal šéf Kremľa.



"Nikdy neodmietame budovať kontakty, ak majú zmysel. Takže táto iniciatíva sa môže ukázať ako zaujímavá," dodal Putin.



Zelenskyj v pondelok Putinovi navrhol, aby sa stretli v hlavnom meste Bieloruska Minsku. Uviedol tiež, že je pripravený stretnúť sa s Putinom v "spoločnosti" amerického prezidenta Donalda Trumpa, britskej premiérky Theresy Mayovej, nemeckej kancelárky Angely Merkelovej a francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.



Normandský formát je diplomatické zoskupenie najvyšších predstaviteľov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka a ich ministrov zahraničných vecí. Jeho cieľom je urovnať krízu na východe Ukrajiny.



Normandský formát vznikol v júni 2014, keď sa pri príležitosti 70. výročia vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii stretli vtedajší ukrajinský prezident Petro Porošenko, šéf Kremľa Vladimir Putin, vtedajší francúzsky prezident Francois Hollande a nemecká kancelárka Angela Merkelová. Táto štvorica politikov po prvý raz diskutovala o spôsoboch vyriešenia konfliktu na Ukrajine.