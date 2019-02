Putin: Rusko nenechá bez odpovede rozmiestnenie rakiet USA v Európe

Ruský prezident vyhlásil tiež, že Rusko je pripravené na rokovania o odzbrojení, ale už viac nebude klopať na zatvorené dvere.

Moskva 20. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin obvinil v stredu Spojené štáty, že použili "falošné obvinenia" proti Ruskej federácii, aby mohli odstúpiť od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF).



Putin vo svojom prejave k poslancom oboch komôr ruského parlamentu pripustil, že od podpísania INF v roku 1987 došlo vo svete k veľkým zmenám, pričom však daný typ zbraní vyvíjali mnohé štáty, "len Rusko a USA nie", a to dobrovoľne.



Tento stav podľa Putina mohol vyvolávať otázky, ale USA nemali prísť s falošnými obvineniami, aby nimi zdôvodnili svoje odstúpenie od INF.



Prezident pripomenul, že Spojené štáty v minulosti odstúpili od zmluvy o protiraketovej obrane, pričom však postupovali "otvorene a čestne". Teraz podľa neho USA "všetko porušujú, a potom hľadajú ospravedlnenia a pomenúvajú vinníkov".



Vyhlásil tiež, že Rusko je pripravené na rokovania o odzbrojení, ale "už viac nebude klopať na zatvorené dvere". Dodal, že Rusko bude pokračovať v rozvoji svojich ozbrojených síl.



Podľa Putina politiku USA možno "sotva označiť za priateľskú". Kritizoval zavádzanie ďalších sankcií i "demontáž zmluvnej bázy medzinárodnej politiky". Zdôraznil, že Rusko nie je hrozbou a "chce mať priateľské vzťahy s USA".



Uviedol však, že Rusko nenechá bez odpovede rozmiestnenie amerických rakiet v Európe. Putin upozornil, že ak USA k takémuto kroku pristúpia, v Európe to povedie k vyostreniu situácie.



"Pre Rusko to bude hrozba," povedal Putin s tým, že v prípade rozmiestnenia takéhoto druhu zbraní Rusko prijme "zrkadlové asymetrické opatrenia".



Rusko bude podľa Putina nútené rozmiestniť zbrane, ktoré môžu byť použité proti centrám, kde sa prijímajú rozhodnutia a ktoré sú za raketovými systémami ohrozujúcimi Rusko, informovala agentúra AFP.



Putin vyhlásil, že "bezpečnosť Ruska bude zaistená". Rusko rozvíja svoj vojensko-priemyselný komplex a vyvíja nové zbrane, ale "len preto, aby sa nikto neodvážil vyvíjať naň tlak".



Osobitne sa v tejto súvislosti zmienil o najnovšom type zbrane — rakete Cirkon. Táto hypersonická raketa bude umiestnená na budúcich i existujúcich lodiach a ponorkách, informoval Putin podľa agentúry TASS.



Konštatoval, že sériová výroba raketových komplexov Avangard a Sarmat sa už začala. Najnovšie zbrane s kódovými názvami Peresvet a Kinžal už preukázali svoju účinnosť. Skúškami prešli aj raketový systém Burevestnik a ponorka Poseidon.



Za priority zahraničnej politiky Putin označil posilnenie dôvery a rozširovania spolupráce v rozličných oblastiach. Za dôležité označil vzťahy s Čínou i Indiou. S Japonskom hľadá Moskva "vzájomne prijateľné spôsoby uzatvorenia mierovej zmluvy" s Bieloruskom "je potrebné prehĺbiť spoluprácu".



V prejave o stave krajiny Putin zdôraznil, že "Rusko bolo a bude suverénnym štátom". "Niektoré krajiny nemusia byť zvrchované, ale Rusko musí. Toto je axióma," vysvetlil.