Putin sa možno stretne s novozvoleným ukrajinským prezidentom

Peking 27. apríla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu pripustil možnosť stretnutia s novozvoleným ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. To naznačuje, že Moskva chce zlepšiť vzťahy medzi oboma krajinami, napísala tlačová agentúra AP.



V prípade stretnutia by podľa Putina mali hovoriť o tom, ako ukončiť konflikt Kyjeva s proruskými separatistami na juhovýchode Ukrajiny.



"Ak by sme niekedy mali stretnutie a začali rokovania - čo nevylučujem, potom by sme v prvom rade mali hovoriť o tom, ako ukončiť konflikt na juhovýchode Ukrajiny," povedal Putin v Pekingu.



Prezident Putin sa v čínskom hlavnom meste zúčastňuje na fóre o čínskej iniciatíve nazývanej aj Nová hodvábna cesta.



Vzťahy Ruska a Ukrajiny sa vyostrili po tom, ako Moskva v roku 2014 anektovala Krymský polostrov.



Komik Volodymyr Zelenskyj sa stal víťazom prezidentských volieb na Ukrajine, ktorých druhé kolo sa konalo v nedeľu 21. apríla.