Putin sa stretne s Trumpom, potvrdil Ušakov

Putin podľa poradcu Ušakova potvrdil termín a miesto stretnutia na utorňajšej schôdzke s poradcom šéfa Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Johnom Boltonom.

Moskva 23. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa stretne so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom 11. novembra v Paríži, kde sa budú konať oslavy 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny. Oznámil to v utorok Putinov poradca Jurij Ušakov, informovala agentúra RIA Novosti.



Putin podľa Ušakova potvrdil termín a miesto stretnutia na utorňajšej schôdzke s poradcom šéfa Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Johnom Boltonom.



Ušakov uviedol, že "prezidenti absolvujú bilaterálne stretnutie" po skončení osláv. Jeho dĺžka bude podľa neho závisieť od samotných prezidentov. "Bude to bežné bilaterálne stretnutie," dodal.



Krátko pred jeho oznámením Putin na schôdzke s Boltonom, ktorý pricestoval na návštevu Ruskej federácie, uviedol, že by bolo "užitočné pokračovať v priamom dialógu s prezidentom Spojených štátov, predovšetkým na medzinárodných podujatiach, ktoré sa uskutočnia v blízkej budúcnosti, napríklad v Paríži... Samozrejme, ak má americká strana záujem o takéto kontakty".



Bolton šéfa Kremľa ubezpečil, že Trump by sa s ním rád stretol. Súhlasil s tým, že dialóg medzi Moskvou a Washingtonom bude užitočný napriek existujúcim rozdielom.



Obaja prezidenti sa naposledy stretli 16. júla vo fínskej metropole Helsinki.