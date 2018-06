Putin: Sankcie voči Rusku sa stiahnu, vzťahy so Západom sa zlepšia

Ruský prezident pricestuje v piatok na návštevu Číny, počas ktorej sa zúčastní na výročnom stretnutí Šanghajskej organizácie spolupráce, ktorá je vojenským a ekonomickým blokom zameraným na Euráziu.

Peking 6. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin podľa vlastných slov očakáva, že ekonomické sankcie uvalené voči jeho krajine budú postupne stiahnuté a vzťahy Moskvy so Západom sa znormalizujú. Putin to povedal pre čínske štátne médiá pred svojou nadchádzajúcou návštevou Číny, informovala v stredu agentúra DPA.



Putin dodal, že súčasné sankcie voči Rusku "nás neprekvapujú ani nedesia". Tieto opatrenia sa "postupne zrušia", tvrdí ruský prezident. "Vzťahy so všetkými našimi partnermi vrátane USA a tých, ktorí sú Spojeným štátom úslužní a uvaľujú voči nám sankcie, napravíme," vyhlásil.



V čase, keď sa Washington a jeho tradiční spojenci dohadujú ohľadom dovozných taríf, Putin hovorí, že "aj iné krajiny začali pociťovať straty", ktoré spustili Spojené štáty. Podľa neho tieto sankčné opatrenia "skôr či neskôr" začnú škodiť každému vrátane ich iniciátorov.



Putin pricestuje v piatok na trojdňovú návštevu Číny, počas ktorej sa zúčastní na výročnom stretnutí Šanghajskej organizácie spolupráce (SCO), ktorá je vojenským a ekonomickým blokom zameraným na Euráziu.



Čínsko-ruský trh vzrástol v priebehu uplynulého roka na 87 miliárd dolárov. Obe krajiny sa usilujú posilniť spoluprácu v oblastiach, ako je infraštruktúra, energetika, vedecký výskum či moderná technológia.



V súvislosti s nedávnym medzinárodným vyjednávaním so Severnou Kóreou Putin vyhlásil, že podporuje úsilie Pekingu o zmiernenie regionálneho napätia a vytvorenie "cestovnej mapy" pre jadrové odzbrojenie KĽDR.



Putin zakončil, že dúfa v pokračovanie "múdrej a zrelej" politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa stretnúť sa s vodcom KĽDR Kim Čong-unom na summite, ktorý sa má podľa plánov uskutočniť 12. júna v Singapure.