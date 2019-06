Putin šiel po ceste z Japonska do Irkutska postihnutého záplavami

Ako informovala agentúra Interfax, Putin sa oboznámil so situáciou a zúčastnil sa na zasadnutí krízového štábu Irkutskej oblasti.

Moskva 29. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin pricestoval v sobotu do mesta Bratsk v Irkutskej oblasti, v ktorej miestne úrady vyhlásili výnimočný stav v súvislosti s rozsiahlymi povodňami. O život pri nich prišli najmenej traja ľudia.



Putin pricestoval do regiónu ležiaceho na južnej Sibíri na severozápadnom brehu jazera Bajkal v sobotu večer, keď sa vracal z návštevy Japonska, kde sa zúčastnil na summite G20.



Ako informovala agentúra Interfax, Putin sa oboznámil so situáciou a zúčastnil sa na zasadnutí krízového štábu Irkutskej oblasti.



Podľa najnovších údajov ministerstva pre mimoriadne situácie v dôsledku povodní zomreli traja ľudia vrátane jedného dieťaťa. Zranenia utrpelo 348 ľudí, medzi nimi je aj 32 detí. Evakuovaných bolo 1161 ľudí vrátane 261 detí.



Podľa ministerstva pre mimoriadne situácie na území Irkutskej oblasti došlo v dôsledku výdatných zrážok k nárastu hladiny riek Biriusa, Uda, Ut, Oja, Ikejka a Kirej. Zaplavené sú štyri okresy a v nich 31 obcí, vyše 4000 obytných domov, v ktorých bývalo takmer 10.000 obyvateľov, a 40 sociálnych objektov.