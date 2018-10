PUTIN BEZ SERVÍTKY: Skripaľ je spodina spoločnosti a vlastizradca

Ruský prezident tak reagoval v odpovedi novinárom ohľadom sankcií uvalených na Rusko a kauzy Skripaľ, ktorá od jari výrazne komplikuje vzťahy Ruska so západnými štátmi.

Moskva 3. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin označil v stredu bývalého agenta ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa za "spodinu ľudstva" a "zradcu".



Putin sa súčasne ohradil proti tomu, že niektoré médiá o Skripaľovi píšu, akoby "bol div nie že ochranca práv". "On je jednoducho špión, zradca svojej vlasti. Spodina. A bodka," vyhlásil Putin v odpovedi novinárom ohľadom sankcií uvalených na Rusko a kauzy Skripaľ, ktorá od jari výrazne komplikuje vzťahy Ruska so západnými štátmi.



Putin vo svojom príhovore k účastníkom konferencie Ruský týždeň energetiky vyhlásil, že "naťahovanie sa" medzi tajnými službami nie je ničím novým, lebo "ako je známe, špionáž - podobne ako aj prostitúcia - je jednou z najdôležitejších profesií na svete".



Dodal, že Rusko opakovane žiadalo od Británie, aby mu poskytla materiály z vyšetrovania kauzy Skripaľ. Poukázal v tejto súvislosti na fakt, že obe krajiny majú podpísanú dohodu, ktorá predpokladá súčinnosť pri vyšetrovaní v trestných veciach. Británia však žiadostiam Ruska nevyhovela, vyhlásil Putin.



Bývalý ruský špión Sergej Skripaľ a jeho dcéra Julija sa stali 4. marca v anglickom meste Salisbury terčom útoku, pri ktorom bola podľa tamojších vyšetrovateľov použitá nervovoparalytická látka novičok, vyvinutá v 70. a 80. rokoch v bývalom Sovietskom zväze. Skripaľovci útok prežili. Londýn pripísal zodpovednosť za túto otravu Moskve, ktorá to však rozhodne popiera.



Británia za páchateľov útoku na Skripaľa a jeho dcéru označila údajných ruských agentov vojenskej rozviedky Alexandra Petrova a Ruslana Boširova. Neskôr sa v médiách objavili výsledky vyšetrovania investigatívnych novinárov, ktorí odhalili, že Boširov je v skutočnosti Hrdinom Ruska a plukovníkom GRU Anatolijom Čepigom.



Investigatívni novinári avizovali, že čoskoro zverejnia aj "pravú" identitu Petrova.



Identifikovali údajne aj tretieho agenta GRU, ktorý pred útokom navštívil Salisbury a mal zhromaždiť informácie potrebné pre neskorší útok.



Vývoj okolo kauzy Skripaľ označil v stredu ruský prezident za výmysel.



"Občas pozerám, čo sa v tejto záležitosti deje. A som v úžase," uviedol Putin. "Prišli (z Ruska) nejakí chlapi a začali tam u vás (v Británii) tráviť bezdomovcov? To je čo za nezmysel," vyhlásil na margo ďalších obetí otravnej látky v Salisbury.



Zdôraznil, že "tento Skripaľ, ako som už povedal, je zradca, chytili ho, bol potrestaný, odsedel si päť rokov vo väzení. Prepustili sme ho. Bodka. Odišiel a ešte pokračoval v spolupráci a radil akýmsi tajným službám."



Ruský prezident súčasne vyjadril nádej, že kauza Skripaľ sa čoskoro uzavrie. "Verím, že sa to skončí. Čím skôr, tým lepšie," dodal.