Putin smeruje k získaniu mandátu, ÚVK neregistruje závažné sťažnosti

Predsedníčka Ústrednej volebnej komisie, Ella Pamfilovová. spresnila, že Putina volilo 56,2 milióna ruských voličov.

Moskva 19. marca (TASR) - Kandidatúru Vladimira Putina podporilo v nedeľných voľbách prezidenta Ruskej federácie 76,6 percenta voličov. Informovala o tom v pondelok v Moskve Ústredná volebná komisia (ÚVK) na základe výsledkov spracovania 99,83 percenta protokolov z volebných komisií.



Predsedníčka ÚVK Ella Pamfilovová podľa agentúry Interfax spresnila, že Putina volilo 56,2 milióna ruských voličov. Ide o najvyššiu podporu, akú Putin od voličov dostal vo všetkých voľbách, v ktorých doteraz kandidoval. Ako dodala agentúra Interfax, v roku 2000 Putina podporilo 52,94 percenta voličov, v roku 2004 ich bolo 71,31 percenta a pred šiestimi rokmi, v roku 2012, zaňho hlasovalo 63,6 percenta voličov.



Na druhom mieste podľa predbežných výsledkov skončil Pavel Grudinin (11,90%) a tretiu priečku obsadil Vladimir Žirinovskij (5,66%). Xenija Sobčaková skončila na štvrtom mieste s 1,67 percentami hlasov. Grigorij Javlinskij obsadil piate miesto s 1,04 percentami hlasov. Menej ako jedno percento voličov hlasovalo za Borisa Titova (0,76%), Maxima Surajkina (0,68%) a Sergeja Baburina (0,65%).



Na voľbách sa podľa Pamfilovovej zúčastnilo 73,4 milióna ruských voličov, čo je 67,47 percenta zo všetkých zaregistrovaných.



Agentúra AP však s odvolaním sa na pozorovateľov volieb pripomenula, že mnohí voliči - najmä zamestnanci štátnych inštitúcií a študenti - boli vystavení tlaku, aby šli voliť.



Pamfilovová dodala, že oficiálne výsledky prezidentských volieb ÚVK zverejní do desiatich dní.



Pamfilovová súčasne vyhlásila, že ÚVK momentálne neregistruje žiadne sťažnosti na závažné porušenie volebného zákona počas nedeľného hlasovania.



Štáb ruského opozičného politika Alexeja Navaľného pritom tvrdí, že počas nedeľných prezidentských volieb v Rusku došlo k tisícom prípadom porušenia zákona o voľbách. K podobnému záveru na základe monitorovania vo volebných miestnostiach dospela aj mimovládna organizácia Golos (Hlas).



Prípady, keď voliči alebo dokonca aj členovia volebných komisií vhodili do volebných urien balíček hlasovacích lístkov alebo robili ich fotokópie, hlásili Navaľného aktivisti najmä z Moskvy, Petrohradu a Baškirskej republiky na Urale, ale aj z viacerých ďalších miest a regiónov. K dispozícii majú aj videozáznamy týchto skutkov. Niektoré z nich boli zverejnené na sociálnej sieti Twitter.



Rozhlasová stanica Echo Moskvy medzičasom informovala, že moskovská volebná komisia anulovala výsledky volieb v meste Ľubercy v Podmoskovskej oblasti, kde došlo k hromadnému vhadzovaniu hlasovacích lístkov do volebnej urny, čo dosvedčil aj videozáznam. Dvaja členovia volebnej komisie boli zbavení funkcie a hrozí im trestné stíhanie.



Agentúra Interfax píše o anulovaní výsledkov volieb v jednom z volebných obvodov v Dagestanskej republike na Kaukaze.



Podľa agentúry AP Pamfilovová na tlačovej konferencii v Moskve vyhlásila, že v nedeľných voľbách bolo "minimálne dvakrát menej" prípadov porušenia volebného zákona než vo voľbách v roku 2012. Odmietla súčasne, že by došlo k útokom na volebných pozorovateľov alebo ich "vyhadzovaniu" z volebných miestností. Vyhlásila to aj napriek videozáznamom zverejneným aktivistami na internete, konštatovala agentúra AP.