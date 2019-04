Putin: Telo izraelského vojaka našli ruskí vojaci s pomocou Sýrčanov

Miesto nálezu ruský prezident nespresnil, pretože pokračuje pátranie po telách ďalších dvoch vojakov — príslušníkov posádky Baumelovho tanku, ktorí sú nezvestní od toho istého dňa ako Baumel.

Moskva 4. apríla (TASR) - Pozostatky izraelského vojaka Zacharyho Baumela nezvestného od prvej libanonskej vojny v roku 1982 objavila ruská armáda. Informoval o tom vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin na úvod svojho stretnutia s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.



Putin dodal, že telo objavili ruskí vojaci spoločne so sýrskymi, pričom "to nebolo také jednoduché".



Miesto nálezu Putin nespresnil, pretože pokračuje pátranie po telách ďalších dvoch vojakov — príslušníkov posádky Baumelovho tanku, ktorí sú nezvestní od toho istého dňa ako Baumel. Posádku izraelského tanku vtedy po boji zajali sýrske jednotky.



Podľa agentúry Interfax sa Baumelove pozostatky našli v Sýrii.



Nájdené telo bolo identifikované a ešte vo štvrtok o 19.00 h miestneho času bude aj pochované, informoval server news.israelinfo.co. Netanjahu podľa agentúry TASS uviedol, že na pohrebe sa zídu najbližší príbuzní a priatelia izraelského vojaka, zrejme vrátane jeho takmer 100-ročnej matky.



V súvislosti s tým, kde sa telo momentálne nachádza, však panujú nejasnosti: Putin vo štvrtok vyhlásil, že bude do Izraela prevezené vo štvrtok, zatiaľ čo izraelský denník Haarec s odvolaním sa na izraelské ministerstvo obrany už v stredu informoval, že Baumelove pozostatky už boli prepravené do Izraela, a to z tretej krajiny. Denník však nespresnil, o ktorú krajinu išlo.



Netanjahu na stretnutí v Kremli ocenil, že Rusko opäť splnilo svoj záväzok "nájsť všetkých nezvestných na svete". Pripomenul, že Putina pred dvoma rokmi oslovil, aby bol nápomocný pri pátraní po nezvestných izraelských vojakoch. Vysoko vyzdvihol, že príslušníci ruskej jednotky osobitného určenia pri tejto operácii "nasadzovali vlastné životy", a dodal, že Izrael na to nikdy nezabudne.



Putin a Netanjahu na stretnutí v Kremli hovorili aj o práci dobrovoľníckych skupín, ktoré hľadajú telá padlých vo vojenských konfliktoch a snažia sa zistiť ich totožnosť. Putin informoval, že takto boli objavené pozostatky vyše "120.000 sovietskych vojakov a zistené mená 6000 vojakov, ktorí boli považovaní za nezvestných."



Seržant prvej triedy Zachary Baumel, ktorý sa narodil v USA a neskôr emigroval do Izraela, bol nezvestný od bitky pri libanonskej dedine Sultán Jakúb, ktorá sa odohrala v júni roku 1982 počas prvej libanonskej vojny. Daný izraelský tank Sýria potom darovala Rusku, ktoré ho vystavilo ako exponát v jednom z moskovských múzeí. V roku 2016 sa Putin na Netanjahuovu žiadosť rozhodol vrátiť tento tank Izraelu.



Agentúra RIA Novosti informovala, že Putin na stretnutí v Kremli potvrdil svoj zámer navštíviť v máji Izrael, kde sa chce v Jeruzaleme zúčastniť na otvorení pamätníka obetiam obliehania Leningradu.



Agentúra Interfax citovala Putina, podľa ktorého Rusko "vysoko oceňuje postoj Izraela k pamiatke vojakov Červenej armády, ktorí bojovali proti nacizmu a priniesli oslobodenie mnohým národom Európy".



Hlavnými témami rokovaní Netanjahua s Putinom mali byť — podobne ako na ich predchádzajúcich schôdzkach — iránska vojenská prítomnosť v Sýrii a koordinácia činností ruských ozbrojených síl v Sýrii a izraelskej armády.