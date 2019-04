Putin: Na udelení ruských pasov nie je nič zlé

Európska únia krok Moskvy vo štvrtok odsúdila a zámer udeliť ruské pasy separatistom označila za najnovší útok na suverenitu vojnou zmietanej Ukrajiny.

Vladivostok 25. apríla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok vyhlásil, že rozhodnutie udeliť ruské pasy obyvateľom východoukrajinských povstaleckých oblastí v zrýchlenom procese sa nelíši od toho, akým spôsobom to robia členské štáty Európskej únie. Informuje o tom tlačová agentúra Reuters.



Putin na záver summitu so severokórejským lídrom Kim Čong-unom vo Vladivostoku uviedol, že Rumunsko i Maďarsko udeľujú občianstvo členom svojich vlastných etník žijúcim v iných krajinách.



Podľa jeho slov je zvláštne, že Kyjev reagoval na predmetný krok Ruska podráždene. "Vzbudilo to negatívnu reakciu. To je zvláštne. O čo sú Rusi na Ukrajine horší než Rumuni, Poliaci alebo Maďari? Nevidím v tom nič nezvyčajné," uviedol Putin.



Putin dodal, že Moskva je ochotná spolupracovať s novozvoleným ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ak ten implementuje medzinárodnú mierovú dohodu o východnej Ukrajine. Rozhodnutie o pasoch zverejnilo Rusko v stredu, pričom Kyjev následne vyzval na uvalenie ďalších západných sankcií na Moskvu.



Putin podľa tlačovej agentúry AFP vo štvrtok uviedol, že je pripravený plne obnoviť vzťahy s Kyjevom po tom, ako si Ukrajinci zvolili za nového prezidenta Zelenského, politického nováčika. "Chceme a sme pripravení plne obnoviť vzťahy s Ukrajinou. Nemôžeme to však spraviť jednostranne," povedal Putin novinárom po summite s Kimom.



Európska únia krok Moskvy vo štvrtok odsúdila a zámer udeliť ruské pasy separatistom označila za najnovší útok na suverenitu vojnou zmietanej Ukrajiny. Dekrét podpísaný Putinom "je ďalším útokom Ruska na ukrajinskú zvrchovanosť", uviedla vo vyhlásení hovorkyňa šéfky diplomacie EÚ Federicy Mogheriniovej.



"Načasovanie takéhoto rozhodnutia bezprostredne po prezidentských voľbách na Ukrajine ukazuje zámery Ruska ešte viac destabilizovať Ukrajinu a zhoršiť prebiehajúci vojnový konflikt," zdôraznila hovorkyňa.



Brusel vyzval Rusko, "aby sa stránilo akcií, ktoré sú v rozpore s minskými dohodami a prestalo brániť plnej reintegrácii oblastí mimo vládnej kontroly do Ukrajiny".



Šéf ukrajinskej diplomacie Pavlo Klimkin vyzval obyvateľov Donbasu, aby neprijímali ruské pasy.



"Rusko vás pripravilo o prítomnosť a teraz preniká do vašej budúcnosti," napísal Klimkin na Twitteri. Putinov dekrét nazval "pokračovaním agresie a zasahovaním do našich vnútorných záležitostí".



Podpredsedníčka ukrajinského parlamentu Iryna Heraščenková uviedla, že Putin "vždy využíva momenty neistoty a prechodné obdobia, aby vrazil ďalší nôž do chrbta Ukrajiny". Dodala, že tento krok je "hrubým porušením" mierových dohôd podpísaných predstaviteľmi Ruska, Ukrajiny, Francúzska a Nemecka v Minsku v roku 2015.



Cieľom dohôd bolo ukončenie konfliktu, boje však pokračujú, poznamenala AFP a pripomenula, že konflikt medzi ukrajinskou vládou a "odštiepeneckými povstalcami" sa začal po tom, ako Moskva v roku 2014 anektovala ukrajinský polostrov Krym. Vojna si vyžiadala už približne 13.000 ľudských životov.