Putin udelil medailu Jaromírovi Nohavicovi

Moskva 4. novembra (TASR) - Hosťujúci choreograf Slovenského národného divadla Rafael Avnikjan a český hudobník Jaromír Nohavica sú medzi tohtoročnými držiteľmi Puškinovej medaily, ktorú v nedeľu v Moskve slávnostne odovzdával pri príležitosti Dňa národnej jednoty Ruský prezident Vladimir Putin. Informovala o tom agentúra TASS.



Nohavica si cenu prevzal osobne. Podľa videozáznamu zverejnenom na stránke kremlin.ru vo svojom príhovore okrem iného povedal, že je to preňho "veľká česť". Zaspieval tiež úryvok piesne Bulata Okudžavu, ktorého skladby pred 35 rokmi ako mladý človek spieval.



Puškinove medaily udelil Putin aj hercovi srbského národného divadla Miloš Bikovičovi, škótskemu podnikateľovi Angusovi Grossartovi či starostovi španielskeho mesta Málaga Franciscovi de la Torrovi Pradosovi.



Puškinova medaila sa udeľuje od roku 1999 ruským občanom aj cudzincom za prínos v oblasti kultúry, vzdelávania, humanitných vied, literatúry, výtvarného umenia, ako aj za zachovanie kultúrneho dedičstva a zbližovanie a vzájomné kultúrne obohatenie štátov a národov. Doteraz ju dostalo 952 ľudí.



Putin v nedeľu odovzdával aj Rad priateľstva. Ocenení boli napríklad starosta Záhrebu Milan Bandič, zakladateľka charitatívnej organizácie To Children with Love Debbie Deeganová alebo poradca predsedu libanonskej vlády George Shaaban.



Šéf Kremľa pri tejto príležitosti povedal, že dialóg medzi štátmi na základe spoločných záujmov pomôže riešiť vzájomné problémy a spolupracovať v záujme všetkých. Rusov vyzval na jednotu, ktorá ich krajinu vždy zachránila v krízových obdobiach. "Pocit vlastenectva bol vždy dôležitou súčasťou našej národnej kultúry, známkou našej genetickej pamäti," citovala Putina agentúra Interfax.



Deň národnej jednoty pripadá na 4. novembra a v Ruskej federácii si ho pripomínajú od roku 2005. Na 4. novembra sa zo 7. novembra preniesol štátny sviatok s pracovným voľnom, keď sa v minulosti oslavovala Veľká októbrová socialistická revolúcia (VOSR). V 90. rokoch 20. storočia za vlády prezidenta Borisa Jeľcina sa stal Dňom súladu a zmierenia a ostal dňom pracovného pokoja.



Deň národnej jednoty je spomienkou na udalosť zo 4. novembra 1612, keď ruskí vojaci ľudovej domobrany pod velením Kuzmu Minina a Dmitrija Požarského zaútočili na moskovskú štvrť Kitaj-gorod a z Moskvy vyhnali poľských dobyvateľov. Tým sa skončilo obdobie nepokoja (smuta), ktoré trvalo 30 rokov. Zároveň sa začalo budovanie nového ruského štátu. Neskôr sa tento deň stal symbolom zjednocovania národov Ruska.



Súbežne s oficiálnymi oslavami sa každý rok konajú 4. novembra po celom Rusku demonštrácie nacionalistických a pravicových skupín. Tento rok boli v Moskve zadržaní štyria účastníci "Ruského pochodu", vrátane jeho troch organizátorov, hoci podujatie bolo povolené. Aj v niekoľkých ďalších došlo k zatknutiam, oznámil portál OVD-Info.