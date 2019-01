Putin v Belehrade vyzdvihol kultúrne vzťahy medzi Ruskom a Srbskom

Ruský prezident sa v Belehrade stretol aj so srbským filmovým režisérom, hercom a hudobníkom Emirom Kusturicom.

Belehrad 18. januára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin počas svojej štvrtkovej oficiálnej návštevy Srbska vysoko ocenil kultúrne a humanitárne vzťahy medzi Moskvou a Belehradom.



Putin po rokovaní so svojím srbským náprotivkom Aleksandrom Vučičom vyhlásil, že Rusko a Srbsko dospeli k "prelomovej dohode" ohľadom vrátenia 166. strany Miroslavovho evanjeliára z druhej polovice 12. storočia do Srbska. Ide o najstaršie zachované ilustrované srbské rukopisné dielo.



Zároveň sa dohodli na vrátení malieb od ruského umelca Nikolaja Rericha, ktoré boli považované za zničené počas druhej svetovej vojny, do Ruska. Oznámila to v piatok tlačová agentúra TASS.



Putin taktiež označil kultúrnu spoluprácu medzi oboma štátmi za "intenzívnu". "Srbsko pravidelne hostí turné ruských hudobníkov a skupín, ako aj kultúrne festivaly. Vo februári sa začnú veľké podujatia ako súčasť Dní ruskej duchovnej kultúry. Projekt výzdoby interiéru Chrámu sv. Sávu v Belehrade sa úspešne realizuje," povedal ruský prezident.



Putin sa v Belehrade stretol aj so srbským filmovým režisérom, hercom a hudobníkom Emirom Kusturicom. Ten mal podľa vlastných slov "významnú príležitosť" informovať kremeľského šéfa o svojich kultúrnych aktivitách zacielených na rozvoj vzťahov medzi oboma krajinami.



"Prezentoval som mu svoju myšlienku nezávislého a jednotného Srbska. Pozornosť som venoval i situácii v Republike srbskej (administratívnej entite v Bosne - pozn. TASR), kde je miestne obyvateľstvo vystavované tlaku politikov a je mu niekedy upierané právo nadväzovať vzťahy s Ruskom, ktoré sú podľa mňa nevyhnutné," povedal novinárom Kusturica po stretnutí s Putinom.



Kusturica dodal, že na jar plánuje absolvovať v Rusku niekoľko koncertov.