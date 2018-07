Putin: Vo francúzsko-ruských vzťahoch sa objavujú pozitívne signály

Putin povedal, že dobrým impulzom pre rozvoj vzťahov medzi oboma krajinami bolo najnovšie medzinárodné ekonomické fórum v Petrohrade.

Moskva 15. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin verí, že Rusko a Francúzsko dokážu prekonať súčasné ťažkosti vo vzájomných vzťahoch a obnoviť zablokované nástroje spolupráce. "Postupne sa obnovujú tradičné mechanizmy spolupráce a to nám dáva dôvod domnievať sa, že sa nám podarí prekonať všetky ťažkosti, s ktorými sme nedávno zápasili a pokračovať v ceste pozitívneho rozvoja komplexných vzťahov," povedal Putin podľa agentúry TASS v nedeľu na stretnutí s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.



Putin ďalej poznamenal, že dobrým impulzom pre rozvoj vzťahov medzi oboma krajinami bolo najnovšie medzinárodné ekonomické fórum v Petrohrade. Pozitívna dynamika bola zaznamenaná v obchodno-ekonomickej sfére, kde sa v prvých šiestich mesiacoch kalendárneho roka dosiahol 19-percentný nárast obchodu.



Šéf Kremľa avizoval aj stretnutie poslancov parlamentov oboch krajín, podrobnosti však neuviedol. Macronovi zablahoželal k štátnemu sviatku Francúzska - Dňu Bastily -, ktorý si krajina pripomenula v sobotu, ako aj k postupu francúzskych futbalistov do finále majstrovstiev sveta, kde ich v nedeľu čaká Chorvátsko.



Macron, ktorý prišiel do Kremľa v spoločnosti svojej manželky Brigitte, povedal, že dúfa, že Moskva a Paríž si budú naďalej vymieňať názory nielen na bilaterálnej úrovni, ale aj o aktuálnych medzinárodných otázkach, ako je napríklad Sýria. Ocenil tiež ruský futbalový tím, "ktorému sa napriek všetkým prognózam podarilo dosiahnuť vynikajúce výsledky", ako aj organizáciu majstrovstiev sveta.