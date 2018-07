Putin vraj pozvanie do Kongresu nedostane, je vyhradené spojencom USA

Americký prezident pritom po summite s Putinom vo fínskych Helsinkách požiadal minulý týždeň poradcu Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Johna Boltona, aby pozval ruského prezidenta do Washingtonu.

Washington 24. júla (TASR) - Predseda Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Paul Ryan v utorok uviedol, že ruského prezidenta Vladimira Putina nepozve, aby v Kongrese vystúpil s prejavom, ak Putin pricestuje na návštevu Washingtonu. Odôvodnil to tým, že takéto pozvanie je vyhradené iba "spojencom" USA. Informovala o tom agentúra AP.



Americký prezident Donald Trump po summite s Putinom vo fínskych Helsinkách (16. júla) požiadal minulý týždeň poradcu Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Johna Boltona, aby pozval ruského prezidenta do Washingtonu. Ich druhé osobné stretnutie by sa tak malo uskutočniť na jeseň. Kritika z radov zákonodarcov sa na šéfa Bieleho domu zniesla po tlačovej konferencii po spomínanom summite, kde uviedol, že nevidí dôvod, prečo by Rusko malo zasahovať do amerických prezidentských volieb v roku 2016.



Prejav pred oboma komorami amerického Kongresu je poctou, ktorej sa po príchode do Washingtonu dostane svetovým politickým lídrom. Túto jar v Kongrese vystúpil s prejavom francúzsky prezident Emmanuel Macron.



Ryan na Putinovu adresu dodal: "Rozhodne ho nepozveme na spoločné zasadnutie (Kongresu). To je niečo, čo je vyhradené našim spojencom."