Putin vyjadril podporu Madurovi

Moskva 24. januára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok telefonoval so svojím venezuelským náprotivkom Nicolásom Madurom a vyjadril mu podporu po tom, ako niekoľko ďalších krajín uznalo samozvaného venezuelského lídra Juana Guaidóa. Informovala o tom tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie Kremľa.



"Prezident Ruska vyjadril podporu legitímnym predstaviteľom Venezuely v kontexte domácej politickej krízy, ktorá bola vyvolaná zvonka," uviedli zdroje z Moskvy. Podľa Putina akýkoľvek zásah iných krajín do vnútorných záležitostí Venezuely "porušuje základné pravidlá medzinárodného práva", uvádza sa vo vyhlásení.



Kremeľ doplnil, že Maduro poďakoval Rusku za jeho "zásadový postoj" k prebiehajúcej kríze. K situácii sa vyjadril aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorý podľa tlačovej agentúry TASS vyzval všetky krajiny, aby sa vzdali myšlienky vojenskej intervencie vo Venezuele.



"Značné znepokojenie vyvolávajú signály prichádzajúce z niektorých hlavných miest, že nie je vylúčená vonkajšia vojenská intervencia. Voláme po zanechaní takýchto myšlienok," prízvukoval šéf ruskej diplomacie. Podľa neho je nevyhnutné konať v medziach ústavy a rešpektovať právo Venezuelčanov na určenie osudu svojej krajiny.



"Svetové spoločenstvo musí pomôcť vytvoriť podmienky pre národný dialóg, kde bude mať každý právo vyjadriť svoj názor. To by však nemalo byť sprevádzané násilím a výzvami na násilné zvrhnutie legitímnej vlády," zakončil Lavrov.



Rusko má vo Venezuele rozsiahle ekonomické záujmy a investovalo miliardy dolárov do jej energetického sektora. Putin v decembri privítal Madura v Rusku, kde venezuelský prezident loboval za posilnenie podpory pre svoj režim.



Spojené štáty, Kanada a hlavné juhoamerické krajiny v stredu uznali Guaidóa za dočasného prezidenta Venezuely. Maduro označil tento krok za pokus o prevrat organizovaný Washingtonom a prerušil diplomatické styky s USA.



Caracas sa dočkal podpory od Ruska, Bolívie, Iránu, Kuby, Nikaraguy a Turecka, zatiaľ čo Čína vyzvala na vyriešenie všetkých nezhôd mierovou cestou a vyslovila sa proti vonkajšiemu zasahovaniu do vnútorných záležitostí krajiny.