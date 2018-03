Putin vyzval USA, aby poskytli dôkazy o zasahovaní do volieb

Americká Veľká porota vzniesla minulý týždeň voči 13 občanom Ruska a trom ruským subjektom obvinenia zo zasahovania do politického procesu v USA.

Moskva 3. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin opäť vyzval USA, aby poskytli dôkazy o zasahovaní ruských občanov do volieb USA namiesto "vykrikovania a sťažovania sa v Kongrese". Putin to uviedol v rozhovore pre americkú televíziu NBC.



"Ja musím najprv vidieť, čo urobili (ruskí občania). Dajte nám materiály. Pri všetkej úcte ku Kongresu, musíte mať ľudí s právnickým vzdelaním, na 100 percent ich musíte mať," vyhlásil Putin.



Keď novinárka, ktorý s ním robila rozhovor, poznamenala, že vyštudovala právo, Putin vysvetlil: "Ľudia, ktorí majú dobré vzdelanie, musia chápať, že my, v Rusku, nemôžeme trestne stíhať nikoho, kto neporušil ruské zákony".



Vyhlásil, že "treba (podať) oficiálnu žiadosť (adresovanú ruskému) generálnemu prokurátorovi". "Dajte nám dokument, oficiálnu žiadosť," vyzval Putin. Spresnil pritom, že žiadosť musí prísť "oficiálnymi kanálmi, nie cez tlač alebo kriky a sťažnosti v Kongrese".



Americká Veľká porota vzniesla minulý týždeň voči 13 občanom Ruska a trom ruským subjektom obvinenia zo zasahovania do politického procesu v USA. Obvinení sa mali dopustiť sprisahania, počítačového a bankového podvodu a krádeže identity s priťažujúcimi okolnosťami. S páchaním týchto skutkov údajne začali už v roku 2014, teda zhruba dva roky pred prezidentskými voľbami v USA konanými v novembri 2016.



Medzi obvinenými je aj ruský oligarcha Jevgenij Prigožin, známy pod prezývkou "Putinov kuchár" - zbohatol totiž vďaka svojej cateringovej firme -, ktorý údajne financoval šírenie propagandy a dezinformácií.



Moskva následne nevylučuje, že na možné sankcie USA proti Rusom zo zoznamu vyšetrovateľa Roberta Muellera bude reagovať odvetnými opatreniami.



Rozhovor pre NBC bol odvysielaný krátko po tom, ako Putin vo štvrtkovom výročnom prejave o stave štátu oznámil, že Rusko vyvinulo a úspešne otestovalo nové jadrové zbrane vrátane "nepremožiteľnej" strely s plochou dráhou letu.



Agentúra Reuters konštatovala, že to bol jeden z Putinových najsilnejších prejavov za posledné roky. Pripomenula, že Putin kandiduje v marcových prezidentských voľbách, ktoré podľa všetkého s prehľadom vyhrá.