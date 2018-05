Putin: Vzťahy medzi Moskvou a Parížom sa vyvíjajú napriek ťažkostiam

Ruský prezident poukázal na to, že obchod medzi oboma krajinami narástol o približne 25 percent v roku 2017.

Petrohrad 24. mája (TASR) - Vzťahy medzi Moskvou a Parížom sa vyvíjajú aj napriek ťažkostiam, uviedol vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin na stretnutí so svojím francúzskym náprotivkom Emmanuelom Macronom v Konstantinovskom paláci v Petrohrade, kde sa koná Medzinárodné ekonomické fórum.



"Chcel by som sa vám poďakovať za to, že ste prijali naše pozvanie na účasť na petrohradskom fóre... Využijeme túto príležitosť, aby sme dôkladne diskutovali o bilaterálnych vzťahoch, ktoré sa napriek všetkým súčasným problémom vyvíjajú a náš obchod stále rastie," povedal Putin, ktorého citovala agentúra TASS.



Ruský prezident poukázal na to, že obchod medzi oboma krajinami narástol o približne 25 percent v roku 2017 "a rastúci trend je stále aj v prvých mesiacoch roka 2018".



Macron povedal, že Paríž a Moskva môžu naďalej udržiavať dialóg a hľadať riešenia globálnych problémov, akým sú situácia na Ukrajine, na Blízkom východe, v Iráne a Sýrii.



"Sme krajinami, ktoré majú osobitné postavenie ako stáli členovia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, máme tiež hlboké historické väzby, ako aj väzby v oblasti medzinárodnej politiky," dodal Macron.