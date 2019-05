Putin zasiahol do sporu o park v Jekaterinburgu a navrhol prieskum

Námestník primátora Jekaterinburgu následne ohlásil pozastavenie projektu.

Soči 17. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin zasiahol vo štvrtok do prebiehajúceho sporu o výstavbu nového chrámu v meste Jekaterinburg. Podľa jeho slov by mala pravoslávna cirkev ľudí zjednocovať, a nie rozdeľovať. Putin zároveň vyzval, aby sa o vybudovaní plánovaného chrámu najprv uskutočnil prieskum verejnej mienky.



Námestník primátora Jekaterinburgu následne ohlásil pozastavenie projektu, informuje stanica BBC. K posunu v situácii došlo po troch dňoch protestov, na ktorých sa zúčastnili tisícky obyvateľov mesta. Polícia zatkla 21 osôb. Odporcovia tvrdia, že výstavba Chrámu sv. Kataríny na parkovom námestí zničí jednu z mála zelených plôch Jekaterinburgu, ktorý leží v predhorí Uralu na východe európskej časti Ruska.



Ruská pravoslávna cirkev argumentuje tým, že potrebuje nové chrámy ako náhradu za mnohé svätostánky zničené v časoch bývalého Sovietskeho zväzu na základe jeho protináboženských zákonov. "Ľudia zvyčajne o chrámy žiadajú, a tu sa proti nim protestuje," poznamenal Putin na tlačovej konferencii v Soči.



"Je potrebné, aby obe strany spravili kroky k riešeniu v prospech tých, ktorí tam skutočne žijú. Dá sa to spraviť jednoduchým spôsobom - uskutočniť prieskum verejnej mienky, pričom menšina sa bude musieť prispôsobiť väčšine. To je demokracia. Treba však zohľadniť aj záujmy menšiny," vyhlásil líder Ruskej federácie.



Jekaterinburský primátor Alexander Vysokinskyj neskôr uviedol, že jeho úrad už začal uskutočňovať prieskum, ktorý potrvá najmenej 20 dní. Námestníčka primátora Jekaterina Kuzemková poukázala na možné problémy, pretože zatiaľ čo mestskí činitelia uskutočnia jeden prieskum, regionálne úrady sa chytajú vykonať ďalší.



Chrám je stredobodom rozporov od roku 2010, keď po prvý raz ohlásili plány na jeho výstavbu. Miestna aktivistická skupina vyhlásila: "Výstavbou katedrály chcú zničiť park, ktorý je obľúbeným miestom oddychu obyvateľov."