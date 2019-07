Putin zaželal Johnsonovi veľa úspechov

Novozvolený líder britskej Konzervatívnej strany Boris Johnson sa stal v stredu oficiálne premiérom po tom, ako prijal od kráľovnej Alžbety II. poverenie na zostavenie novej vlády.

Moskva 24. júla (TASR) - Prezident Ruskej federácie Vladimir Putin poslal v stredu blahoprajný telegram Borisovi Johnsonovi pri príležitosti jeho vymenovania za predsedu vlády Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Uviedla to tlačová služba Kremľa.



"Je v záujme našich krajín a národov rozvíjať vzťahy v rôznych oblastiach," citovala z Putinovho telegramu agentúra TASS.



Šéf Kremľa v ňom Johnsonovi zaželal "veľa úspechov na zodpovednej pozícii šéfa vlády".



Predseda výboru Rady federácie (hornej komory ruského parlamentu) pre zahraničné vzťahy Konstantin Kosačov ešte v utorok konštatoval, že po zvolení Borisa Johnsona za lídra Konzervatívnej strany čakajú britskú politiku "búrky a zemetrasenia" a že vo vzťahoch medzi Moskvou a Londýnom zostane "rovnaká cintorínska skleslosť", ktorú spôsobil Johnson a jemu podobní. "Je nepravdepodobné, že to bude zábava," dodal.