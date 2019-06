Putina sa nedotklo, že ho nepozvali na výročie vylodenia v Normandii

Putin sa pritom pred piatimi rokmi zúčastnil v Normandii na obdobnej ceremónii k 70. výročiu vylodenia spojencov.

Petrohrad 6. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa neurazil a nepovažuje za "problém", že nebol pozvaný na oslavy 75. výročia vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii, ktoré si vo štvrtok pripomenuli svetoví lídri na severe Francúzska. Informovali o tom agentúry AFP a AP.



"My tiež nepozývame všetkých na každé podujatie. Prečo by ma mali pozývať všade?" povedal vo štvrtok Putin svetovým médiám na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre (SPIEF). "Mám tu dosť svojich vlastných záležitostí," dodal podľa AFP.



Putin sa pritom pred piatimi rokmi zúčastnil v Normandii na obdobnej ceremónii k 70. výročiu vylodenia spojencov. Tento týždeň sa však Rusko vyjadrilo v tom zmysle, že tzv. Dňu D — ako sa označuje 6. jún 1944, keď došlo k vylodeniu spojencov v Normandii — by sa v rámci výsledkov druhej svetovej vojny nemala pripisovať prehnaná dôležitosť, píše AFP.



Agentúra dodáva, že Moskva často obviňuje Západ z nedostatočného uznania strát, odhadovaných na 27 miliónov mŕtvych, ktoré počas druhej svetovej vojny zaznamenal vtedajší Sovietsky zväz. Rusi však zase podľa AFP vedia často len veľmi málo o západnom fronte, ktorý sa otvoril práve vďaka vylodeniu spojencov v Normandii, či pomoci, ktorú počas druhej svetovej vojny USA poskytli Sovietskemu zväzu.



Putin na fóre SPIEF podľa agentúry AP vyzdvihol tiež sovietsku úlohu v druhej svetovej vojne. Povedal, že Deň D znamenal otvorenie "druhého frontu", avšak "my sme mali ten prvý (front)".