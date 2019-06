V Rade Európy schválili obnovenie právomocí ruskej delegácie

Delegácie Ukrajiny, Poľska, pobaltských štátov a Gruzínska opustili na protest proti tomuto rozhodnutiu zasadnutie.

Štrasburg 26. júna (TASR) - Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PZ RE) odsúhlasilo v stredu správu svojho Monitorovacieho výboru, ktorá navrhla vrátiť ruskej delegácii jej právomoci v plnom rozsahu. Delegácie Ukrajiny, Poľska, pobaltských štátov a Gruzínska opustili na protest proti tomuto rozhodnutiu zasadnutie. Informovala o tom agentúra TASS.



Účastníci zasadnutia PZ RE odobrili správu, ktorú ešte predtým pripravil Monitorovací výbor PZ RE. Tá navrhla vrátiť ruskej delegácii jej právomoci, pričom však trvá na splnení viacerých podmienok.



Za prijatie návrhu zahlasovalo 116 členov zhromaždenia, 62 bolo proti a 15 sa zdržalo.



"Opúšťame PZ RE," uviedol v reakcii na výsledok hlasovania jeden z ukrajinských členov zhromaždenia. Vedúci ukrajinskej delegácie Volodymyr Arjev v tejto súvislosti vyhlásil, že nový parlament, ktorý by mal vzísť z júlových parlamentných volieb na Ukrajine, bude rozhodovať o ďalšej účasti krajiny na PZ RE.



"Toto je môj posledný deň v PZ RE. Nový parlament sám rozhodne, či sa bude zúčastňovať na práci tejto zdiskreditovanej organizácie," povedal Arjev.



V návrhu správy Monitorovacieho výboru PZ RE sú Rusku adresované výzvy, aby prepustilo ukrajinských námorníkov zadržiavaných v Rusku od incidentu v Kerčskom prielive z novembra roku 2018; aby platilo príspevky do Rady Európy; aby spolupracovalo s tímom vyšetrujúcim haváriu malajzijského lietadla nad Donbasom z roku 2014; aby prijalo opatrenia na zabránenie porušovania práv komunity LGBT v Rusku, najmä však v Čečensku; a aby spolupracovalo s medzinárodným spoločenstvom pri vyšetrovaní vraždy ruského opozičného politika Borisa Nemcova.



Monitorovací výbor PZ RE v návrhu vyjadruje aj znepokojenie, že v Rusku sa zintenzívnili negatívne trendy vo vzťahu k demokracii, právnemu štátu a ľudským právam, ktoré majú vplyv na plnenie iných záväzkov a povinností Ruskej federácie.



Monitorovací výbor PZ RE sa zaväzuje, že najneskôr do zasadnutia v apríli roku 2020 pripraví správu o tom, ako Rusko plní svoje povinnosti.



PZ RE schválilo ešte v noci na utorok návrh na obnovenie hlasovacích práv Ruska v tomto orgáne, avšak bez spresnenia rozsahu právomocí ruskej delegácie.



Ukrajinská delegácia v reakcii na toto rozhodnutie pozastavila ešte vtedy svoju účasť na prebiehajúcom zasadnutí PZ RE.



Hlasovacie práva v tomto orgáne boli Moskve odňaté pred piatimi rokmi po anektovaní Krymského polostrova Ruskom.