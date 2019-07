Raab: Británia štartuje prípravy na brexit bez dohody v režime turbo

Na základe írskej poistky, ktorá je súčasťou dohody o brexite, by pre Severné Írsko dočasne platili odlišné podmienky obchodovania s EÚ, aké by sa týkali zvyšku Spojeného kráľovstva.

Londýn 29. júla (TASR) - Británia začala urýchlené prípravy na brexit bez dohody a 31. októbra bude prichystaná opustiť Európsku úniu. V pondelok to pre stanicu BBC vyhlásil nový britský minister zahraničných vecí Dominic Raab. Informovala o tom agentúra Reuters.



Šéf britskej diplomacie, zarytý podporovateľ brexitu, označil za hlavnú prekážku pre dosiahnutie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie najmä "nedemokratickú" írsku poistku.



"Chceme s partnermi a priateľmi z EÚ dosiahnuť dobrú dohodu, avšak tá nesmie obsahovať nedemokratickú írsku poistku," povedal Raab pre BBC. Dodal, že premiér Boris Johnson poveril vládu, aby začala prípravy na odchod Británie z EÚ bez dohody "v režime turbo".



Ministri nového konzervatívneho kabinetu Borisa Johnsona v tejto súvislosti ešte v nedeľu vyhlásili, že EÚ pravdepodobne nepristúpi k zmene existujúcej dohody o brexite. Tú s Bruselom vyrokovala ešte bývalá premiérka Theresa Mayová, pričom jej integrálnou súčasťou je aj problematická írska poistka.



Konzervatívny poslanec Oliver Letwin, ktorý patrí medzi odporcov brexitu bez dohody, pre BBC uviedol, že poslanci sa takémuto scenáru pokúsia zabrániť, avšak nie je isté, či uspejú.



"Nikto teraz nedokáže povedať, či dokážeme v parlamente získať väčšinu pre niečo iné ako pre odchod bez dohody na poslednú chvíľu, najmä ak sa ukáže, že táto vláda žiadnu dohodu nemá," zdôraznil Letwin.



Na základe írskej poistky, ktorá je súčasťou dohody o brexite, by pre Severné Írsko dočasne platili odlišné podmienky obchodovania s EÚ, aké by sa týkali zvyšku Spojeného kráľovstva. Tento "záložný plán" pre Írsko však nie je časovo ohraničený a veľká časť britských zákonodarcov ho vníma ako pascu, ktorá ich krajinu navždy zviaže obchodnými pravidlami Únie a znemožní Londýnu uzatvárať samostatné obchodné dohody s partnermi vo svete.